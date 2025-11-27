La Fundación ITS impulsa tres exposiciones en el primer museo de moda contemporánea de Italia

Modaes

La Fundación ITS lanza su edición número 24 con un proyecto que abarca desde el Concurso ITS hasta ITS Academy, el primer museo italiano de moda contemporánea. A través de esta iniciativa, la institución contará con un programa para diseñadores emergentes, que serán dotados de 10.000 euros para desarrollar su proyecto, así como tres exposiciones sobre la historia de la moda en sus instalaciones.

La plataforma internacional dedicada a los diseñadores jóvenes regresa con una nueva edición organizada bajo el tema Rise and Shine, que ha atraído a más de 700 participantes provenientes de 74 países y que representan a 89 de las principales escuelas de arte y diseño a nivel mundial.

La Fundación ITS cuenta con dos divisiones que se unen para lanzar la nueva edición de la plataforma. Concurso ITS, la plataforma internacional dedicada a diseñadores emergentes, hasta ITS Arcademy, el Museo de Arte de la Moda, el primer museo italiano de moda contemporánea.

Fundación ITS dotará de diez mil euros a diez diseñadores emergentes, que desarrollarán su proyecto para exponerlo en Its Academy

A través del formato 10x10x10, diez diseñadores emergentes serán invitados a Trieste, una residencia creativa donde serán acogidos durante diez días. Además, cada uno recibirá 10.000 euros para desarrollar su proyecto, que presentará en una exposición de diez meses en Its Academy, la escuela de la fundación. El nuevo formato se lleva a cabo con la colaboración de Otb, Swatch y Ray-Ban, propiedad de EssilorLuxottica.

En marzo de 2026 se inaugurarán tres muestras en Its Academy, en el llamado Museo de Arte de la Moda, que incluye Exposición: El Poder de Ser Visto, comisariada por Tom Eerebout. La exhibición revela el diálogo creativo detrás de algunos de los looks más icónicos de estrellas del pop y artistas internacionales, desde Harry Styles hasta Lady Gaga.