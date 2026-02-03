Jimmy Lion plasma la obra de Joan Miró del lienzo al calcetín

Modaes

Jimmy Lion se adentra en el universo Miró. La compañía española de moda, focalizada en calcetines, ha anunciado el lanzamiento de una nueva colección bajo el concepto Arte que se mueve contigo. La línea de productos es un homenaje a uno de los artistas más influyentes del siglo XX, Joan Miró, y está disponible en tiendas, así como en la página web de la empresa.

La colección cuenta con tres diseños de calcetines de su línea Athletic, dos camisetas de algodón unisex y un gift pack de que incluye todas las piezas junto a un llavero exclusivo de regalo. Todos los productos toman como referencia elementos reconocibles de las obras de Miró, los colores primarios, estrellas, ojos y constelaciones.

Según la marca, el objetivo es “trasladar el universo creativo de Miró a lo cotidiano” argumentando que “el arte no tiene por qué quedarse solo en los museos, sino integrarse en el día a día”.

Jimmy Lion ya cuenta con colecciones inspiradas en series y películas, como Harry Potter, Friends, Gremlins o E.T., directores como Stanley Kubrick o Alfred Hitchcock y otros artistas como Basquiat, Keith Haring o Frida Khalo.

Joan Miró, nacido en Barcelona en 1893, fue un pintor, escultor, grabador y ceramista que rechazó todas las normas académicas del arte para convertirse en uno de los grandes nombres del arte moderno.

Jimmy Lion cuenta con un flagship store ubicado en el número 69 de la calle de Fuencarral de Madrid. Además, la empresa comercializa sus propuestas a través de una red de más 400 tiendas multimarca y está presente en cerca de 50 países de alrededor del mundo. Entre sus principales socios comerciales se encuentran los grandes almacenes El Corte Inglés, la cadena mexicana de galerías comerciales Liverpool o los grandes almacenes canadiense Simons.