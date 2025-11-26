Goa Organics acompañará a la Real Federación Española de Hockey en el mundial de Chile

Modaes

Goa Organics entra de nuevo en el campo de juego. La empresa de cuidado capilar ha alcanzado un acuerdo de patrocinio con la Real Federación Española de Hockey, que acompañará al equipo femenino Sub-21 durante el mundial que se disputará en Chile del 1 al 13 de diciembre.

Con el logotipo en el frontal de la camiseta de juego, la marca reafirma su compromiso con la federación, que ya contó con su patrocinio en la preparación del equipo para los Juegos Olímpicos de París de 2024.

El Pulpo y Abercrombie&Fitch también han apostado por el deporte con el patrocinio de equipos y ligas en el último año

También este mes se ha anunciado el patrocinio de El Pulpo a la selección femenina de fútbol sala. La compañía gallega diseñó el traje oficial del equipo, con el que viajaron a Filipinas para participar en el mundial femenino.

Al otro lado del charco, las marcas de moda y lifestyle también han apostado por el deporte en el último año. Abercrombie&Fitch anunció el pasado septiembre su colaboración con La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), siendo la primera vez que la Liga cerró un acuerdo de patrocinio.

Goa Organics nació em 2018 de la mano de dos emprendedores que, cansados de no encontrar un producto que cuidara y se adaptara correctamente a su tipo de cabello, dedicaron años de estudio a dar con los productos que hoy comercializan. Además de utilizar únicamente productos naturales, la empresa no lleva a cabo ninguna prueba en animales ni incluye parabenos, siliconas, sulfatos u otros agentes químicos que puedan dañar el cabello.