E.l.f. Cosmetics se aventura en el mundo de las fragancias de la mano de H&M

E.l.f. Cosmetics une fuerzas con H&M para su inmersión en la perfumería. La marca estadounidense de maquillaje y cuidado de la piel se une a la compañía sueca en su primera colaboración global con una colección limitada de tres fragancias, bajo el concepto Make It Make Scents.

Cada perfume tiene un precio de 24,99 euros y se puede adquirir a través de la página web del gigante sueco de gran distribución de moda y tiendas seleccionadas desde el 29 de enero.

Make It Make Scents es el juego de palabras que da nombre a la colección, que abarca tres fragancias diferentes. Power Grip Salty Drip, con aroma a eucalipto, madera de cedro y sal marina; Halo Glow Luminous Cloud, de magnolia, vainilla y ámbar y Camo Blend Nude Canvas, con notas de vainilla, almizcle y palo santo.

El lanzamiento, que también se trata de la primera incursión de H&M en el ámbito de la belleza, ha sido acompañado del diseño de tres accesorios complementarios a cada fragancia: unos calcetines antideslizantes, un charm para bolsos en forma de nube rosa y un bolso de mano marrón.

Las colonias están inspiradas en tres productos estrella de la marca de cosmética: la prebase de maquillaje Power Grip, el iluminador Halo Glow y la colección de productos Camo.

E.l.f. obtuvo ganancias de 33,31 millones de dólares a final del primer ejercicio de 2025

La directora general de H&M Beauty ha señalado que su intención es “incorporar la artesanía premium a las fragancias de una manera moderna, expresiva y accesible”. Para la división de H&M, esta colección refleja la “convicción compartida de democratizar el acceso a experiencias de belleza de alta calidad”.

Esta colaboración se enmarca en la estrategia de ampliar la oferta de productos a través de la diversificación con lanzamientos de colecciones de cosmética, perfumes o maquillaje. La iniciativa sigue los pasos de otras empresas del sector, como Zara o Primark, las cuales han protagonizado lanzamientos en los últimos años.

La marca E.l.f. Cosmetics (EyesLipeFace) fue fundada en junio de 2004 por Joseph Shamah y Scott-Vincent Borba. La compañía cuenta con dos líneas de productos, E.l.f. Cosmetics y E.l.f. Skin. Tras la compra de la marca de cosmética Rhode por parte de la matriz E.l.f Beauty, en agosto de 2025, hasta entonces propiedad de la modelo Hailey Bieber, la compañía cotizada anotó un aumento de sus ventas un 9%.

A cierre del primer trimestre de 2025, la compañía alcanzó ganancias de 33,31 millones de dólares, con una previsión de crecimiento en ventas netas, de cara a la primera mitad del año, superior al 9% registrado en el primer trimestre del año fiscal anterior.