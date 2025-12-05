Craft2B Tour o cómo impulsar la colaboración entre artesanía y empresa

Modaes

¿Cómo se conecta el pulso de un taller artesanal con las necesidades de una marca de moda o un estudio de arquitectura? Con esa pregunta como punto de partida, Artesania de Catalunya ha puesto en marcha Craft2B Tour, una iniciativa del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya que busca tender puentes entre dos mundos que, aunque conviven en la misma geografía, no suelen compartir espacio de trabajo. La propuesta se articula en dos recorridos (uno centrado en la moda y otro en la arquitectura y el interiorismo) que llevan a empresas y profesionales al epicentro del oficio.

La primera sesión, celebrada el pasado 27 de mayo en Barcelona, puso el foco en el universo textil y en las disciplinas que nutren a la moda desde la artesanía. El itinerario comenzó en Hàbit Atelier, el espacio de Miquel Barberà, donde la joyería se concibe como arte aplicado y como ejercicio de sostenibilidad material.

De ahí, la ruta continuó hacia el Taller Escuela Textil Teranyina, donde Teresa Rosa Aguayo trabaja con telares manuales y fibras diversas para explorar un lenguaje textil que combina experimentación e historia. El recorrido se cerró en Único Gallery, proyecto que conecta a interioristas y arquitectos con artesanos de toda España para poner en valor las piezas hechas a mano.

A la jornada asistieron representantes de compañías como Brownie, Simorra, Munich o Cóndor, además de miembros de Ccam, que acompañaron a los participantes en un circuito diseñado para observar cómo los procesos manuales pueden complementar las dinámicas industriales. La sesión funcionó como un ejercicio de aproximación donde los asistentes pudieron ver, tocar y entender cómo se construye una pieza desde cero y explorar posibles vías de colaboración.

La segunda sesión, celebrada el 25 de noviembre en la provincia de Barcelona, trasladó la mirada hacia el diseño, la arquitectura y la experimentación. La primera parada fue Apparatu, el estudio de Xavier Mañosa en Rubí, donde la cerámica se mueve entre la funcionalidad y la escultura contemporánea. Allí, los asistentes (entre los que se encontraban profesionales de Nook Arquitects o Deardesign Studio) pudieron observar cómo se modelan volúmenes, colores y texturas desde una perspectiva abiertamente experimental.

El recorrido continuó en L’Hospitalet de Llobregat, con la visita a Vitralls Bonet, taller centenario especializado en la restauración y creación de vidrieras que ha trabajado para proyectos vinculados a Gaudí, Puig i Cadafalch o Domènech i Muntaner. El evento permitió a los participantes adentrarse en técnicas tradicionales que conviven con procesos contemporáneos y que, pese a su larga historia, siguen ofreciendo soluciones para proyectos actuales de interiorismo y rehabilitación.

Frente a la distancia habitual entre la producción industrial y los procesos manuales, Crafts2B Tour plantea un espacio de encuentro donde las marcas pueden incorporar matices de diferenciación, técnica e identidad, y donde los artesanos encuentran nuevos canales para proyectar su obra. Con el valor estratégico de la singularidad por bandera, esta iniciativa se erige como un primer paso para abrir vías de colaboración entre artesanía y empresa.