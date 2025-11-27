Chanel abre las puertas de su universo con una biblioteca de arte contemporáneo en China

Modaes

Chanel potencia la cultura y el arte en China. La maison francesa abre las puertas del espacio Gabrielle Chanel, la primera biblioteca pública de arte contemporáneo en China, ubicada en la Power Station of Art de Shanghái, uno de los museos más importantes del país. Con más de 1.600 metros cuadrados, el proyecto alberga más de 50.000 libros y ediciones de audio, convirtiéndose en uno de los mayores centros de investigación y descubrimiento del arte contemporáneo del país.

El espacio Gabrielle Chanel pretender ser un punto de encuentro para investigadores, estudiantes, artistas y cualquier persona interesada en el arte actual, y convertirse en un espacio cultural abierto a la ciudad.

Diseñado por el arquitecto japonés Kazunari Sakamoto, la biblioteca propone un diálogo entre la estabilidad y la fluidez del antiguo espacio industrial donde está construida. Su elemento más destacado es el valle de libros, una zona laberíntica inspirada en la energía del río Huangpu.

Espace Gabrielle Chanel cuenta con una sala de exposiciones, un teatro, un nuevo centro de diseño y una terraza

Publicidad

Espace Gabrielle Chanel es una iniciativa de Chanel Culture Fund en Asia, y cuenta con la colaboración de Power Station of Art, con quien colabora desde 2021 a través del programa Next Cultural Producer, que impulsa prácticas de artesanía, arquitectura y teatro contemporáneo en China.

Además de la biblioteca, las nuevas ampliaciones del museo pasan por una sala de exposiciones, un teatro, un nuevo centro de diseño y una terraza con vistas al río.

“La biblioteca encarna la esencia de la ideología del Fondo Cultural Chanel. Esta idea de intercambio intercultural, de honrar el patrimonio, albergar los archivos de una nación y, al mismo tiempo, mostrar lo mejor de la vanguardia”, señaló Yana Peel, presidenta de Chanel para arte, cultura y patrimonio, a ArtNews.