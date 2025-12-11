‘Brunello, il visionario garbato’, el documental de la vida del diseñador, a la gran pantalla

Modaes

Brunello Cucinelli se estrena en la gran pantalla. El diseñador italiano ha sido homenajeado con un documental sobre su vida y filosofía, dirigido por Giuseppe Tornatore y con la música de Nicola Piovani. Reconstrucciones cinematográficas, material de archivo y testimonios íntimos se encuentran recopilados en la obra, que se ha estrenado en las salas de cine de su país natal y espera dar el salto internacional en 2026.

“Dedico esta película a los jóvenes de ayer, de hoy y de mañana, porque son la sal de la tierra, y a ellos, a su debido tiempo, pertenece el futuro de la humanidad”, ha señalado Brunello Cucinelli en un comunicado sobre el documental.

El largometraje gira en torno a una simbólica partida de cartas entre Brunello y un misterioso oponente, una alegoría sobre la vida de Cucinelli. A medida que el rival invisible juega sus cartas, la película traza la trayectoria del diseñador en una narrativa lírica.

Brunello Cucinelli alcanzó ventas de 1.019 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio actual

Brunello, il visionario garbato está dirigido por Gioseppe Tornatore, que cuenta con un repertorio de filmes como Cinema Paradiso o La leyenda del pianista en el océano, y cuenta con la música de Nicola Piovani, un compositor y director de orquesta italiano que también compuso la banda sonora de La vida es bella o Il Postino.

Cucinelli nació en 1953 en Castel Rigone, una pequeña localidad de Umbría, en Italia, en el seno de una familia dedicada a la agricultura. A finales de 1970, con 25 años, el diseñador se lanzó a la producción de prendas de cachemira en colores vivos en un pequeño taller italiano hasta que, doce años después, dio los primeros pasos de la que es hoy una de las marcas de lujo italianas más reconocidas.

En 1990 la marca se posicionó globalmente y abrió sus primeras tiendas en Milán, Nueva York, París, Londres y Hong Kong. En 2012, la compañía salió a bolsa en Italia, alcanzando una cifra de negocio récord de 77,6 millones de euros.

Brunello Cucinelli superó por primera vez la barrera de 1.000 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con unas ventas de 1.019,6 millones y un crecimiento de 10,8%. La compañía prevé cerrar 2025 con un aumento de la facturación de entre 11% y 12% a tipos de cambio constantes, por encima de las expectativas de comienzo de año, y en torno a 10% a tipos corrientes. Actualmente, su fundador continúa como presidente ejecutivo y director creativo y ha articulado una sucesión familiar para garantizar la continuidad del proyecto a largo plazo.