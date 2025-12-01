Belén Bajo transforma obras de arte en joyería para el Museo Thyssen-Bornemisza

Modaes

Especializada en la joyería artesanal partiendo de piedras semipreciosas, minerales, lava volcánica o madera, la diseñadora Belén Bajo se ha inspirado en obras de arte, como el Árbol Seco y vista lateral de la casa Lombard de Edward Hopper o cuadros de la exposición de Wharhol y Pollock para llevar a cabo una colección de joyería que expondrá en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Formado por diferentes inspiraciones, uno de los grupos que conforman la exposición incluye un collar, un broche, unos pendientes y un anillo inspirados en el cuadro Proun 4B de El Lissitzby, artista y diseñador ruso conocido por su constructivismo ruso y por su vanguardismo europeo.

“La obra Lissitzby me transmite la ilusión que el sentía por el proceso creativo, suyo horizonte iba mucho más allá que un cuadro. Su mente arquitectónica le llevó a crear un lenguaje geométrico con el que expresaba sus ideas de un modo casi literario”, explica la diseñadora Belén Bajo.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza exhibirá la obra de Belén Bajo

Publicidad

Su tercera inspiración proviene del pintor Edward Hopper, concretamente de su obra Árbol Seco y vista lateral de la casa Lombard, de 1930. “Al pensar en esta obra de Hopper, me dejé llevar por el efecto que me causó el árbol seco y oscuro en contraste con la casa blanca y el paisaje ocre, el color de la hierba en verano”, señala Bajo.

Las joyas están fabricadas en plata de 925 milesias chapada en oro de 18 kilates y láminas de Onix, una piedra semipreciosa perteneciente a la familia del cuarzo. Todas las joyas de la colección se han elaborado en un taller artesanal ubicado en Córdoba.

La obra completa, que aún está elaborándose, terminará en una exposición para el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ubicado en el número 4 del Paseo del Prado, en Madrid.