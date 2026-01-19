Balenciaga: una colaboración con la NBA, otra con Manolo Blahnik y una muestra en Madrid

Modaes

Balenciaga baja a la cancha con prêt-à-porter. La casa de lujo francesa propiedad de Kering ha lanzado una colaboración con la National Basketball Associaton (NBA) como reflejo de la centralidad del cuerpo en la filosofía de vestir del diseñador y la energía dinámica y el espíritu colectivo del baloncesto, capitaneada por el director creativo de la firma, Pierpaolo Piccioli.

Compuesta por prendas prêt-à-porter, calzado, accesorios y pequeños artículos de marroquinería, la colaboración entre Balenciaga y la NBA se ha lanzado como un estreno exclusivo en la plataforma web de la firma, así como en tiendas seleccionadas.

La colección está conformada por piezas impregnadas del universo del baloncesto y reinterpretadas a través de la identidad de la maison, como camisetas de manga larga y corta, chándales, chaquetas varsity y chaquetas tipo coach.

Además, están elaboradas con materiales tradicionales como cuero, satén de nailon y popelina de algodón regenerativo, así como denim japonés. Su elemento más visible es el número 10, con el que han sido marcadas y en homenaje a la dirección de la histórica sede de la casa, en la Avenue George V de París.

Balenciaga se une a Manolo Blahnik en una colaboración en honor a sus orígenes

Balenciaga no sólo ha mirado hacia el deporte en los últimos meses para conmemorar su trayectoria, sino también hacia sus raíces españolas con otra marca con quien comparte origen. Manolo Blahnik se ha aliado con la casa para el lanzamiento de tres estilos de tacones presentados en la colección de otoño de Balenciaga.

Esta nueva cápsula ha sido fruto del diálogo creativo entre Piccioli, el espíritu inquebrantable del diseñador fundador de la casa y la inspiración de los diseños de archivo de Manolo Blahnik. La colaboración incluye un mule de tacón bajo y un modelo con tira trasera sobre un tacón revelando el cuerpo con un corte de escote. Los tres estilos están confeccionados en satén de seda y se ofrecen en variedad de colores con un forro en gris Balenciaga.

La icónica ‘maison’ llega a la Universidad de Villanueva con una reproducción de los trajes de su serie

Balenciaga aterrizará, en honor a su legado, también en Madrid, donde la Universidad de Villanueva acogerá la exposición Del taller a la pantalla: el legado de Balenciaga, a través de 18 reproducciones de los trajes creados para la serie Cristóbal Balenciaga.

Organizada por el título en Comunicación y Gestión de Moda, la muestra podrá visitarse en los campus de la institución, que dividirá la muestra desde el 20 de enero hasta el 2 de febrero en edificio B del campus ubicado en la calle Costa Brava, y del 5 de febrero al 12 del mismo mes en el campus de la calle Zurbano.

La exhibición se complementará con una selección de libros sobre el modisto, procedentes del archivo documental de la biblioteca de la Universidad de Villanueva.