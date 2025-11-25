La moda vuelve a unir a Francia e Italia: la Villa Medici crea una residencia de moda

Modaes

Villa Medici acogerá dos diseñadores al año. La academia francesa de la moda en Roma ha anunciado la creación de su residencia de moda, en colaboración con el Institut Français de la Mode (Ifm) y la red Défi. El programa ya ha seleccionado a los dos diseñadores de la primera edición, el francés Stéphane Ashpool y la estrasburguesa Prune Delon, que se trasladarán a Roma y se instalarán en la Villa Medici.

Este otoño, el diseñador francés Stéphane Ashpool se instalarará en Villa Medici tras declararse ganador de la primera edición. Su proyecto, titulado Listo para teñir, busca crear un enfoque innovador de color aplicado a textiles y superficies, explorando dimensiones simbólicas, técnicas y ambientales. Los resultados de su trabajo se presentarán el próximo verano, tras los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Villa Medici acoge a más de setenta artistas, creadores e investigadores al año

La diseñadora estrasburguesa Prune Delon se trasladará a Roma la próxima primavera. Su proyecto explora la conexión entra la naturaleza, la memoria y el cuerpo, a través de figuras animales y motivos vegetales llenos de simbolismo. Delon se graduó en 2023 en la licenciatura de diseño de moda por el Institut Français de la Mode, y presentó su colección de graduación en la semana de la moda de París. Además, trabajó durante unos meses en el área de bordado de Schiaparelli, antes de colaborar con el diseñador Charles de Vilmorin en sus pieles de mohair hechas a mano.

Promovida por la Academia Francesa en Roma, la nueva residencia amplía el enfoque de apertura y diálogo entre las diferentes disciplinas del arte y de la moda, y cuenta con más de doce programas de residencia en todos los campos de creación. Cerca de setenta artistas, creadores e investigadores al año son acogidos en la Villa Medici.