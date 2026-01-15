Pablo Bueno

Maersk también confía en la seguridad del Canal de Suez. La naviera danesa ha anunciado la reanudación gradual de su servicio MECL (Oriente Medio-India-Costa Este de Estados Unidos) a través de la ruta Trans-Suez, tras la “continua estabilización de las condiciones en el mar Rojo y sus alrededores”, según ha informado la compañía en un comunicado.

El regreso a esta vía estratégica se produce casi dos años después de que la naviera suspendiera sus tránsitos por el mar Rojo y el golfo de Adén, una decisión adoptada a principios de 2024 tras el ataque a uno de sus buques y el aumento de los riesgos para la flota mercante por la actividad de los rebeldes hutíes.

La confirmación del retorno estructural del servicio llega un mes después de que uno de los barcos del grupo completara con éxito la travesía del mar Rojo y el golfo de Adén, la primera desde el inicio de la crisis. “Hemos observado una mejora en la estabilidad y la fiabilidad en la región”, ha señalado Maersk.

Según datos facilitados por la empresa, el primer viaje asociado a este cambio en sentido oeste lo realiza el buque Cornelia Maersk, que ha zarpado hoy desde Jebel Ali 2026, mientras que el Maersk Detroit fue el primero en cubrir la ruta Trans-Suez en sentido este, con salida desde North Charleston el pasado 10 de enero.

Tras confirmar su vuelta al canal de Suez las acciones de Maersk llegaron a caer hasta un 8,4% en la sesión del 15 de enero

El anuncio tuvo reflejo en los mercados, donde las acciones de Maersk llegaron a caer hasta un 8,4% en la sesión del 15 de enero, en un contexto de cautela por parte de los inversores ante la evolución del comercio marítimo y los riesgos geopolíticos en Oriente Medio, según recoge Europa Press.

Pese al retorno a Suez, la compañía ha subrayado que seguirá monitorizando la situación de seguridad en la región. “Trans-Suez es la ruta preferida”, ha indicado Maersk, aunque mantiene planes de contingencia que podrían implicar volver a desviar los tráficos por el cabo de Buena Esperanza si se produjera una nueva escalada del conflicto.

En el caso de Maersk, el retorno a la ruta de Suez culmina un proceso iniciado en noviembre de 2025, cuando la compañía ya avanzó su intención de volver a operar en el mar Rojo “tan pronto como las condiciones lo permitan”. Entonces, su consejero delegado, Vincent Clerc, subrayó que la decisión estaría supeditada a la seguridad de las tripulaciones, tras casi dos años de desvíos por el cabo de Buena Esperanza que llegaron a disparar los fletes un 160%. La Autoridad del Canal de Suez, llegó a instar activamente a las grandes navieras a regresar, ofreciendo “explorar nuevas áreas de cooperación industrial y logística” con el grupo danés, en paralelo a la recuperación progresiva del tráfico y de los ingresos del canal tras el alto el fuego.

Maersk seguirá monitorizando la seguridad del Mar Rojo y tiene un plan de contigencia por si hay que volver a desviar las rutas por Buena esperanza

El movimiento de Maersk se enmarca en un cambio de tendencia en el transporte marítimo internacional. A finales de 2025, la francesa CMA CGM ya había anunciado la reactivación de varias de sus rutas a través del Canal de Suez, a partir del 1 de enero de 2026, tras el alto el fuego entre Israel y Hamás, respaldada por la Autoridad del Canal, que calificó el paso como “seguro”. Según Alphaliner, CMA CGM fue la única gran naviera que mantuvo tránsitos regulares durante la crisis y movió cerca de 1,5 millones de contenedores por Suez en 2025, anticipando el retorno progresivo de los grandes operadores a esta vía estratégica.