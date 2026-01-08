Lookiero Outfittery Group cierra una ronda de 17 millones y supera 100 millones de facturación

Irene Juárez

Lookiero Outfittery Group cierra con una facturación superior a 100 millones de euros el ejercicio de su nacimiento, fruto de la fusión de la compañía española Lookiero y la alemana Outfittery, según ha explicado el consejero delegado del grupo, Oier Urrutia, a Modaes. Con los resultados del ejercicio fiscal 2025 todavía por cerrar de forma oficial, la compañía ha cerrado una ronda de financiación de 17 millones de euros.

La plataforma destinará la inversión a impulsar su crecimiento, consolidar su estructura logística y acelerar su apuesta por la Inteligencia Artificial (IA). A escasos meses de cerrar definitivamente el ejercicio fiscal 2025, la compañía asegura haber alcanzado resultado bruto de explotación (ebitda) positivo en el año de su integración.

En la ronda han participado nuevos inversores como Ekarpen Private Equity y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (Sett), junto a otros actuales como Acurio Ventures, Perwyn, Bonsai Partners y 10x Group. Del total de la inversión, 7,25 millones de euros corresponden a la aportación de la Sett, entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España. Según Urrutia, el capital está repartido de forma que ninguno de ellos se ha convertido en socio mayoritario.

Parte de lo recaudado en la ronda se utilizará para financiar la integración, pero también se destinará a desarrollar algoritmos basados en IA. “Es importante centrarse en ella, en un sector que está cambiando tan rápidamente”, explica el consejero delegado. En los próximos meses, la compañía implementará “productos relevantes” relacionados con esta tecnología.

Menos de un año después de la fusión, Urrutia reflexiona sobre los beneficios de la misma. “Tenía mucho sentido”, sostiene. Mientras Lookiero estaba centrada en vestir a la mujer, Outfittery lo hacía para el hombre. Además, eran “complementarias geográficamente” y tenían “la misma visión del servicio” de personal shopper online. Con la integración, la compañía ha ganado eficiencia operativa, puesto que, con la logística propia, se ahorra los costes de la externalización. “Hemos llevado a cabo la fusión en siete meses”, añade Urrutia.

Oier Urrutia: “En 2026, Lookiero Outfittery Group pretende dar un salto importante en rentabilidad”

En 2025, la compañía se centró en llevar a cabo la integración, que finalizó en diciembre, pero para 2026 espera poder dar “un salto importante” en cuanto a rentabilidad. Con presencia en doce países, en sus planes estratégicos está ampliar su presencia internacional, así como crecer en nuevos segmentos. El consejero delegado asegura que no hay un plan específico para el mercado español. “Somos europeos, en Europa es donde nos centramos”, afirma.

La sede de Lookiero Outfittery Group se encuentra en Bilbao, donde fue fundada la compañía en 2016. El equipo está repartido entre Alemania y España, aunque la mayoría trabaja de forma remota. La plantilla conjunta asciende a 650 empleados. Outfittery, por su parte, nació en 2012 de la mano de Julia Bösch, que ha pasado a ser presidenta del consejo de administración de Lookiero Outfittery Group.

Lookiero Outfittery Group puso en marcha en septiembre una plataforma logística en el Panattoni Mark Miranda de Ebro, en Burgos. Con ella, que incluye una superficie de 13.946 metros cuadrados de superficie, vertebró el crecimiento de la logística después de su integración con Outfittery. El de Burgos se sumó al almacén logístico que la compañía tiene en Santurtzi, Vizcaya. Entre ambos se encargan de toda la actividad logística de la compañía, que ya no tiene ninguna parte externalizada.