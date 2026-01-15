Gabriela Hearst asciende a Michele Cohen a la presidencia de la marca

Modaes

Gabriela Hearst renueva su cúpula directiva. La diseñadora uruguaya ha ascendido a su directora de ventas desde 2016, Michele Cohen, al cargo de presidenta de su marca homónima. El nombramiento, que se hará efectivo de manera inmediata, responde al plan de expansión global del negocio, a través del cual prevén duplicar su red de tiendas en los próximos tres años y ampliar las categorías principales de sus productos.

Cohen dio sus primeros pasos como ejecutiva de cuentas en Elie Tahari en 2004, antes de fichar, en 2006, por la italiana Alberta Ferreti como directora de ventas. Seis años más tarde, en 2011, dio el salto a Yigal Azrouel, ocupando el mismo cargo que en las anteriores firmas. En 2012, se sumó como directora de ventas a Altuzarra y en 2016 fue nombrada máxima responsable del departamento de ventas mayoristas a nivel internacional de Gabriela Hearst.

Cohen toma ahora el relevo del anterior consejero delegado de la marca, Thierry Colin, que abandona la compañía tras más de cuatro años en el cargo.

Gabriela Hearst ha reconocido el desempeño de Cohen en la marca durante los últimos años. Según ha señalado la compañía a WWD, la directiva impulsó la apertura de su primera tienda en Nueva York en 2018 y atrajo una inversión de LVMH Luxury Ventures en 2019.

Gabriela Hearst subirá la persiana de una tienda propia en París en los próximos meses

Gabriela Hearst ha puesto en manos de Cohen la próxima fase de crecimiento global de la marca, que pasa por duplicar su red de puntos de venta en los próximos tres años, así como ampliar las principales categorías de la oferta de Gabriela Hearst, desde prendas de punto y trajes hasta calzado y joyería.

La firma con sede en Nueva York ha anotado un registro de sus ventas de más del 50% pertenecientes al canal retail, que prevé aumentar hasta un 70% en los próximos cuatro años. Además de su tienda insignia en la capital estadounidense, Gabriela Hearst también opera con puntos de venta propios ubicados en Los Ángeles y Londres, así como cinco sucursales en Corea del Sur.

En su mercado local, Gabriela Hearst llevará a cabo una segunda apertura en Highland Park Village, en Dallas, el próximo mes. A nivel internacional, la marca planea subir la persiana de una boutique permanente en Paris para el próximo año, tras haber tanteado el mercado con una tienda efímera en el hotel Le Bristol.

Gabriela Hearst también ha aterrizado con pop ups en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, donde ha abierto un punto de venta ubicado en Galeries Lafayette en Mumbai (India).