The Hype List: Sepiia y Alohas irrumpen en el ránking impulsadas por las búsquedas y menciones

El ejercicio 2025 se despide con dos nuevas entradas en The Hype List: la de Sepiia y la de Alohas, que ocupan la novena y décima posición, respectivamente, con las que han sido sus primeras incursiones en top 10 del ránking. Mientras Alohas se hace fuerte a raíz del número de búsquedas en Google que le hacen referencia, Sepiia se coloca como la start up con más menciones positivas de diciembre.

En la posición más alta del ránking aparece, de nuevo, Nude Project, que lidera por décimo mes consecutivo como la marca joven española con mayor relevancia digital. A los 45 puntos de la líder, sin embargo, se acercan peligrosamente los 42 de Bimani, que se coloca en segunda posición arrebatándole el segundo puesto a Blue Banana, que en esta entrega queda tercera.

The Hype List - Diciembre Posición Variación Nude Project 1 = Bimani 2 +2 Blue Banana 3 = Scuffers 4 -2 Cold Culture 5 = Two Jeys 6 = Eme Studios 7 = Yuxus 8 = Sepiia 9 ENTRA Alohas 10 ENTRA Fuente: Adsmurai

Nude Project vuelve a ser un mes más el caso más destacado del ránking, con una popularidad que no responde a picos concretos, sino a una combinación estable de búsquedas, conversación y reputación que la consolida como referente. La compañía catalana terminó el año con una colaboración con Playboy y una apertura en Berlín, dos hitos que han contribuido a consolidar todavía más su posición.

Bimani, por su parte, ha protagonizado uno de los cierres más sólidos del año, destacando en todas las mediciones del ránking, tras varios meses orbitando en la parte alta de la lista. Blue Banana, que cae una posición respecto a noviembre y que queda en tercer lugar, empata con Scuffers a puntos. La primera destaca por la cantidad de menciones positivas, mientras la segunda lo hace por el número de búsquedas en Google.

Bimani destaca como una de las propuestas más sólidas del ránking, lo que le confiere un segundo puesto

La zona intermedia del ránking se ha caracterizado este mes por la resistencia de las marcas que lo conforman, más que por el movimiento. De hecho, Cold Culture, TwoJeys, Eme Studios y Yuxus empatan con 37 puntos. Ninguna de ellas destaca por grandes campañas este mes, aunque sí por sus acciones.

Cold Culture ha lanzado un perfume y ha puesto en marcha un flagship en Barcelona; TwoJeys ha puesto en marcha una colaboración con Yamaha y ha abierto una tienda insignia en Londres. Eme Studios ha sacado su última colección de invierno. Yuxus, por su parte, ha despuntado en número de búsquedas en Google y en puntos de posicionamiento SEO.

La entrada de Sepiia y Alohas marcan un punto de inflexión en la progresión del ránking. Sepiia obtiene un repunte en la conversación positiva, con un posicionamiento alrededor de la innovación y la funcionalidad que vuelve a ganar visibilidad en un mes donde muchas otras han bajado el ritmo.

Alohas, por su parte, destaca positivamente por su posicionamiento SEO, lo que le ha conferido una mejora en la percepción y notoriedad. La compañía ha conseguido capitalizar su identidad y mantener una conversación gracias, en parte, a su nueva colección para niños, así como por su apertura en Copenhague.

En términos generales, diciembre no ha sido un mes de tanto hype, sino más bien de estabilidad. Con menos ruido y menos campañas, el sector ha sabido hacer una selección natural basada en la presencia sostenida. The Hype List se convierte en un ránking más maduro y menos volátil, con narrativas de marca cada vez más definidas que dejan entrever un 2026 menos impulsivo y más estratégico.

El indicador The Hype List, elaborado por Modaes a partir de datos aportados por Adsmurai, evalúa, mes a mes, el comportamiento de las marcas emergentes españolas de moda. La muestra analizada en The Hype List está formada por veinte marcas españolas con menos de diez años de trayectoria, ADN digital first y una identidad estética propia con una mayor comunidad en redes sociales, teniendo en cuenta Instagram y TikTok.