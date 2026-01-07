Ganar, optimizar o dar gas: los planes de los gigantes de la moda para guiar su negocio
Ampliar los márgenes, reducir costes operativos, optimizar las plantillas y reflotar facturaciones. Son algunos de los objetivos de las estrategias que tienen en marcha los gigantes de la moda, sobre todo en el sector del deporte.
De la mano de Elliott Hill, Nike es una de las empresas con un plan estratégico más ambicioso en marcha.
Modaes, la información que necesitas
Contenido exclusivo para suscriptores de Modaes.
Suscríbete ahora para seguir obteniendo las herramientas que necesitas para tomar decisiones acertadas.
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
SUSCRIPCIÓN
ONLINE MENSUAL
9€mesSuscríbete ahora
- Toda la actualidad sin restricciones
- Revista Modaes online
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales
SUSCRIPCIÓN
ONLINE ANUAL
89€añoSuscríbete ahora
- Toda la actualidad sin restricciones
- Revista Modaes online
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales
SUSCRIPCIÓN
ONLINE + PRINT
149€añoSuscríbete ahora
- Toda la actualidad
- Revista Modaes en tu casa u oficina
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales