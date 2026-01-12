Carlyle negocia la venta del ecommerce británico The Very Group por 2.000 millones de libras

Modaes

The Very Group, a la venta. La firma de capital privado Carlyle, propietario del grupo británico de ecommerce, se encuentra en conversaciones para la posible venta de la empresa por un valor de 2.000 millones de libras (2.303 millones de euros), según han informado medios británicos. Se espera que la transacción se complete en los próximos días.

Los planes para el proceso de venta de The Very Group, que cuenta con las marcas Very y Little Woods, fueron publicados ante Companies House (el equivalente en Reino Unido al Registro Mercantil) por parte de los administradores del hólding Vgl Holdco, matriz de la empresa.

El pasado noviembre, PricewaterhouseCoopers (Pwc) fue designado para supervisar la insolvencia de Vgl Holdco, lo que permitió a Carlyle adquirir la compañía por un valor simbólico de una libra.

The Very Group pasó a manos de Carlyle el pasado noviembre tras la reestructuración de la deuda de la empresa

Carlyle empezó a involucrarse en el capital de The Very Group en 2021 como acreedor. Tres años más tarde, inversores de la compañía británica acordaron brindarle un paquete de financiación de 125 millones de libras (144 millones de euros) de los cuáles 85 millones de libras (98 millones de euros) fueron aportados por Carlyle, lo que implicó su representación con puestos en el consejo de administración de The Very Group.

En noviembre de 2025, la firma de capital privado completó la adquisición total de la marca a la familia Barclay, convirtiéndose en accionista mayoritario tras la reestructuración de la deuda de la empresa. Se estima que desde 2021, la aportación de Carlyle a la empresa supera los 500 millones de libras (575 millones de euros).

The Very Group anunció un aumento en su rentabilidad el mes pasado, alcanzando un ebitda de 307 millones de libras (353 millones de euros) en el ejercicio 2025, finalizado el 28 de junio. Las ventas del grupo se situaron en 2.100 millones de libras (2.418 millones de euros).