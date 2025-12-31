Miguel Fluxà, impulso familiar para Camper

Modaes

Hijo de Lorenzo Fluxà, fundador de Camper, Miguel Fluxà se incorporó a la compañía familiar en 2005 con 28 años, tras varios años trabajando como auditor. Fluxà, que en 2012 se convirtió en director general, ha apostado por la diversificación de Camper, tanto a través del desarrollo de marca como con la entrada en más sectores y la internacionalización.

Conoce el ganador y todos los finalistas de

El Protagonista del Año 2025

En 2025, la empresa ha cumplido 50 años de historia, tras la fundación de Camper en 1975, y cuenta con el segundo Fluxà como capitán. Entre 2014 y 2019, el gigante familiar de calzado intentó llegar a nuevos públicos de diferentes estrategias, primero, a través de la adquisición de nuevas marcas, que acabó liquidando, y segundo, con la entrada a nuevos países, para lo que llegó a crear filiales en Estados Unidos y China, así como subsidiarias en países como Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Irlanda, Grecia, Dinamarca, Bélgica, Turquía, Portugal, Austria, Canadá, Rusia, Brasil o México. Además, en 2014, nombró a su primer director creativo.

Empresa

Camper

Cargo

Vicepresidente y director general

Tiempo en el sector

Más de dos décadas

Año de nacimiento

1975

Lugar de nacimiento

Mallorca

Formación

Esade

Estas estrategias no dieron el resultado esperado, y Camper perdió la barrera de los 200 millones de euros en 2016. No fue hasta 2019 que la empresa empezó un nuevo relanzamiento, con el nombramiento de Achilles Ion Gabriel como director creativo del grupo. Desde entonces, Camper, aún con Fluxà al frente, ha renovado su marca y la ha acercado a los códigos de la moda, incorporando nuevos modelos a sus filas, como las botas Traktori (inspiradas en los campesinos mallorquines) o las sandalias Kobarah.

El punto culmen del reposicionamiento de Camper llegó hace un año, cuando la empresa lanzó su primera colección de prêt-à-porter a través de CamperLab, su línea con los diseños más provocativos. Poco antes, la apuesta de Fluxà por diversificar el negocio familiar ya se empezó a intuir, con la creación de NNormal.

De nuevo en el camino del crecimiento, hoy el grupo de calzado combina la distribución en el canal multimarca con las tiendas propias: Camper cuenta con 2.000 clientes y presencia en más de 2.800 puntos de venta en todo el mundo. De estos, 400 son establecimientos monomarca. En 2024, la empresa alcanzó una facturación de 237 millones de euros y con una red de 350 tiendas propias en treinta países.

En su cincuenta aniversario, Fluxà quiere llevar a Camper a facturar 265 millones en 2025, un 12% más, y volver al crecimiento a doble dígito, hito que perdió en 2023. También abrir 25 nuevas tiendas. Por eso, la empresa ha abierto una nueva etapa de CamperLab con una nueva imagen gráfica y se ha incorporado al calendario oficial de la semana de la moda masculina de París.