Juan Carlos Escribano, el piloto de los grandes almacenes

Una década de grandes superficies y grandes transformaciones. En 2025, tras diez años al frente de El Palacio de Hierro, uno de los mayores grupos de grandes almacenes de Latinoamérica y uno de los referentes internacionales del segmento, Juan Carlos Escribano ha dejado su cargo como consejero delegado del gigante mexicano.

El camino del directivo en El Palacio de Hierro comenzó en 2015, cuando fue nombrado director general de retail de Grupo Bal, unidad formada por el grupo de grandes almacenes. Posteriormente, el ejecutivo ascendió a consejero delegado de las tiendas departamentales, un cargo que supone la gestión de una red de quince almacenes: ocho de ellos en Ciudad de México y área metropolitana, y el resto en Puebla, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Villahermosa y Querétaro, además de Casa Palacio Antara y Santa Fe y la tienda concepto La Boutique Palacio en Acoxpa, Acapulco y Cancún. Durante la trayectoria de Escribano en la empresa, hasta siete tiendas de El Palacio del Hierro se abrieron o renovaron.

El grupo es una de las principales puertas de entrada de la moda internacional, y española, a México, y desde allí, un primer paso a la expansión del resto del continente latinoamericano. La empresa, de hecho, es también el distribuidor exclusivo de marcas como Burberry, CH Carolina Herrera, Tiffany, H. Stern, Christian Dior y Loewe, y socio comercial estratégico de las principales marcas de LVMH, Kering, Estée Lauder, L’Oréal y Richemont.

Empresa

El Palacio de Hierro

Cargo

Exconsejero delegado

Tiempo en el sector

Cuatro décadas

Año de nacimiento

1959

Formación

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

La figura de Escribano ha impulsado estas conexiones durante la última década, especialmente con la moda española, que encuentra en México una oportunidad de crecimiento en un mercado similar en gustos y costumbres. De ello el directivo se ha aprovechado de su larga trayectoria profesional, en la que destaca también su paso por Tendam, en ese momento conocido como Grupo Cortefiel, como director general.

En el último ejercicio con el directivo al frente, el grupo mexicano de grandes almacenes está inmerso en una estrategia de crecimiento y expansión digital. La empresa cerró 2024 con una facturación de 3.200 millones de dólares, un 11% más que el año anterior, y el resultado neto alcanzó 164 millones de dólares, un 23% más.

Este 2025, además, es el año en el que se ha celebrado el décimo aniversario del primer flagship de la compañía, en Polanco. Conocida como Palacio de los Palacios, la tienda se puso en marcha en 1997 y su remodelación en 2015 marcó una nueva etapa, coincidiendo con la llegada de Escribano. Precisamente en este edificio el directivo culminó su trayectoria profesional en la compañía, que desde El Palacio del Hierro describen como “la gestión de un gran líder, marcada por la visión, compromiso y pasión, que dejan una huella imborrable en su historia”.