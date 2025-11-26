The Franca Fund recauda más de cuatro millones de dólares para la genómica preventiva

Modaes

The Franca Fund, la organización fundada en honor a la emblemática editora de moda Franca Sozzani, celebró una gala benéfica junto a M7, el centro de Qatar para la innovación y el emprendimiento en diseño, moda y tecnología, donde ha conseguido recaudar más de cuatro millones de dólares que dedicará a la investigación de genómica preventiva, principal objetivo de la fundación.

El Fondo Franca Sozzani fue fundado en honor a la trayectoria y el legado de Franca Sozzani, redactora jefa en Vogue Italia desde 1988 hasta su fallecimiento, en 2016. La entidad promueve el acceso equitativo a la medicina genética.

La gala, que se celebró en Museo de Arte Islámico de Doha, recaudó fondos para impulsar la investigación en genómica preventiva, una de las ramas de la medicina que analiza el ADN de las personas para identificar riesgos de enfermedades hereditarias o predisposiciones a ciertas condiciones, como cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes.

“The Franca Fund nació del mismo espíritu intrépido e incansable de mi madre, que pensaba que la salud, al igual que la creatividad, no deberían ser un privilegio, sino un derecho”, señaló Francesco Carrozzini, cofundador del Franca Sozzani Fund for Preventive Genomics e hijo de Sozzani.

The Franca Fund consiguió recaudar más de cuatro millones de dólares durante la gala, que se destinarán a la investigación

Publicidad

The Franca Fund recaudó más de cuatro millones de dólares, que apoyarán directamente el trabajo del Franca Fund y su objetivo: respaldar los programas de investigación sobre genómica preventiva en la Escuela de Medicina de Harvard y Mass General Brigham, un sistema de salud sin fines de lucro en Estados Unidos.

“Nos reunimos para honrar la visión de Franca Sozzani, quien usó la moda para provocar, para abordar temas difíciles y para dar voz a quienes no la tenían”, señaló Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta de Qatar Museums, copresidenta de Fashion Trust Arabia y miembro de la familia real de Catar.

El evento tuvo lugar mientras Catar celebra su recorrido cultural de los últimos 50 años con Evolution Nation, una celebración que destaca tanto los hitos culturales de la nación como sus aspiraciones para el futuro.