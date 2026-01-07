Louis Vuitton celebra el 130 aniversario de Monogram a través de la historia y la artesanía

Modaes

El diseño más icónico de Louis Vuitton sopla 130 velas este año. A partir de este mes, la maison inaugura el año del 130 aniversario de su estampado más icónico, el Monogram, que conforma los bolsos más famosos de la casa, como el Speedy, el Keepall o el Noé. Además, Louis Vuitton ha diseñado una nueva colección en honor al aniversario, así como tres cápsulas que reinterpretan el estampado: Monogram Origine, VVN y Time Trunk.

La compañía propiedad del grupo LVMH ha rediseñado su estampado más famoso con una propuesta que reformula los códigos del savoir-faire de sus icónicos baúles con tres piezas de edición limitada. Los nuevos bolsos de la casa combinan un diseño contemporáneo y técnicas artesanales.

Al mismo tiempo, la firma de lujo ha recreado el estampado en una nueva lona de jacquard elaborada con una mezcla de lino y algodón en colores pastel. Bajo el nombre Monogram Origine, la nueva colección toma como inspiración la portada de un antiguo registro de clientes de archivo.

Louis Vuitton contará con una reedición de su colección con el artista japones Takashi Murakami para celebrar el 130 aniversario de Monogram

Publicidad

Louis Vuitton lanzará paralelamente otras dos cápsulas en honor a Monogram. Veau Végétal Naturel (VVN), por un lado, reinterpreta los elementos básicos de la marca como el cuero natural curtido vegetal. Time Trunk, por su parte, rinde homenaje a los trampantojos inspirados en sus baúles antiguos, en un diálogo entre el pasado y el presente.

El Monogram Multicolore también regresa en una reedición icónica de las creaciones coloridas de Takashi Murakami, el artista japonés que combina su característico universo con el famoso motivo para crear combinaciones coloridas y vibrantes.

LVMH concluyó los nueve primeros meses de 2025 con una cifra de negocio de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo de 2024 y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora.