Jonathan Anderson, Diseñador del Año por tercera vez consecutiva en los Fashion Awards

Dior, protagonista de la velada londinense dedicada al diseño. La maison francesa fue la más galardonada en la última edición de los Fashion Awards, celebrada el lunes en el Royal Albert Hall, en Londres. La gala contó con Jonathan Anderson, director creativo de Dior, que recibió el premio al Diseñador del Año por tercer año consecutivo y con Delphine Arnault, directora ejecutiva de Christian Dior, llevándose el reconocimiento especial por su “contribución excepcional” a la industria de la moda.

Jonathan Anderson se alzó como ganador del premio por su dirección creativa y supervisión de las colecciones masculinas y femeninas de Dior desde principios de 2025, así como por su marca homónima JW Anderson, que transformó a principios de este año en una marca de estilo de vida centrada en el diseño y la artesanía.

Otros de los protagonistas del evento fueron Sarah Burton, directora creativa de Givenchy desde septiembre de 2024, que fue reconocida con el premio al Diseñador Británico de Ropa Femenina por su debut durante la temporada de otoño de este año, donde presentó abrigos y chaquetas con efecto reloj de arena, baby dolls geométricos y vestidos triangulares.

The Fashion Awards galardonó a nombres conocidos de la industria como Grace Wales Bonner, que se unirá a Hermès como directora creativa en 2027

Por su parte, Grace Wales Bonner también fue galardonada con el premio a Diseñador Británico de Moda Masculina por su marca homónima, Wales Bonner, fundada en 2014. La diseñadora fue reconocida por su inspiración en el arte y el cine, así como por su reinvención de la sastrería clásica incorporando adornos texturizados, artesanía y elementos culturales en sus diseños, que se desarrollan en la sastrería Anderson&Sheppard de Savile Row. La creativa se unirá a Hermès como directora creativa de moda masculina en 2027, en relevo de Verónique Nichanian, que cuenta con una trayectoria de más de 38 años en la casa.

Finalmente, el premio Vanguard, que reconoce a la vanguardia de la nueva ola de la moda británica, fue otorgado a la diseñadora turca Dilara Findikoglu por su marca homónima, fundada en 2016. La creativa es conocida en el sector por su estética gótica y sus diseños punk.