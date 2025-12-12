Chanel ilumina el barrio londinense de Covent Garden por Navidad

Modaes

Chanel ilumina Londres. La casa de lujo francesa ha creado una instalación inmersiva que iluminará Covent Garden, ubicado en la Piazza Norte, en Londres. El luminoso proyecto celebra los diez años desde que la marca aterrizó en el barrio londinense con su primera tienda insignia.

Dentro de la instalación, Chanel invita a los visitantes a vivir un momento mágico y festivo, inspirado en las constelaciones y los símbolos icónicos de la marca, como el león, el trigo, la camelia, el cometa y las perlas.

La exposición reinventa, bajo un cielo estrellado, un frasco del número 5 iluminado en espiral. La instalación estará abierta hasta el próximo 28 de diciembre y contará con actuaciones musicales en vivo.

Loewe también ha diseñado su propia decoración navideña en Palm Beach, en Florida

Madrid y Florida han sido también escenarios de las creaciones decorativas de diseñadores y firmas. El árbol de tablas de surf de este año para The Royal Poinciana Plaza, un centro comercial de lujo ubicado en Palm Beach, en Florida, fue reinterpretado por la firma de lujo propiedad de LVMH, Loewe, inspirado en en el artista británico Louis Wain, conocido como The Man Who Drew Cats.

En la capital española, también se ha contado con el talento nacional. Una nueva colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Creadores de Moda de España (Acme) ha contado con diseñadores de renombre nacional. Isabel Sanchís, Oteyza y Pablo Erroz han diseñado una propuesta lumínica para tres rincones emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de San Juan de la Cruz, en Chamberí, la calle Montera, en el barrio de Sol, y la plaza de Chueca.