Saks Global se declara en quiebra un año después de la compra de Neiman Marcus

Modaes

Saks, en bancarrota. La compañía estadounidense de grandes almacenes de lujo ha entrado oficialmente en quiebra este martes, en lo que ha supuesto una de las mayores quiebras del comercio minorista en Estados Unidos. La bancarrota se produce sólo un año después de que el grupo completase la compra del operador Neiman Marcus por 2.700 millones de dólares.

El proceso judicial tiene el objetivo de ofrecer más margen a Saks para negociar una reestructuración de la deuda con sus acreedores, o venderse a un nuevo propietario para evitar su liquidación, según ha avanzado Reuters.

Las tiendas de Saks permanecerán abiertas por el momento, tras recibir un paquete de financiación de 1.750 millones de dólares al nombrar a un nuevo consejero delegado. Se trata, precisamente, del exprimer ejecutivo de Neiman Marcus, Geoffroy van Raemdonck, que sustituirá a Richard Baker. El préstamo está liderado por Pentwater Capital Management, con sede en Naples, Florida, y Bracebridge Capital, con sede en Boston.

Saks ha recibido un paquete de financiación de 1.750 millones de dólares al nombrar a un nuevo CEO

Publicidad

Entre los acreedores sin garantía se encuentran Chanel y Kering, con aproximadamente 136 millones y 60 millones de dólares, respectivamente. Por su parte, LVMH figura también como acreedor sin garantía por unos 26 millones de dólares. El pasado 30 de diciembre, además, Saks no realizó un pago de intereses de más de 100 millones de dólares previsto para final de año.

Tras la reciente salida de Baker, la compañía también ha nombrado a los exejecutivos de Neiman Marcus Darcy Penick y Lana Todorovich como director comercial y directora de alianzas globales de marca de Saks Global, respectivamente.

Esta situación se produce un año después del acuerdo para comprar Neiman Marcus, con la idea de crear un gigante de los almacenes de lujo. Sin embargo, supuso para Saks una deuda que complicó todavía más su reestructuración. El año pasado, Saks ya mostró problemas para pagar a sus proveedores, que comenzaron a retener inventario, alterando la cadena de suministro de la empresa y dejándola con existencias insuficientes.

Los escaparates más vacíos de Saks han podido alejar a los compradores hacia a sus competidores, como Bloomingdale’s, que registró una evolución positiva en 2025. En este contexto, Saks Global vendió el mes pasado el inmueble donde se situaba la tienda insignia de Neiman Marcus en Beverly Hills, y también habría intentado vender una participación minoritaria de los grandes almacenes Bergdorf Goodman para reducir la deuda.

En julio, la compañía anunció los resultados del primer trimestre del año donde se registraron pérdidas netas de 232 millones de dólares, al alza frente a los 184 millones de dólares de pérdidas netas del primer trimestre de 2024, excluyendo Neiman Marcus.

La tienda original de Saks, la más longeva, fue inaugurada en 1867 por Andrew Saks y se ganó la fama mundial exhibiendo marcas exclusivas como Chanel, Cucinelli y Burberry.