Más cambios en Vestiaire Collective: Fanny Moizant, cofundadora, sale de la empresa

Los cambios continúan en Vestiaire Collective. Tras la salida del consejero delegado, ahora es la cofundadora de la compañía, Fanny Moizant, la que abandona la empresa, especializada en venta de artículos de lujo de segunda mano. La empresaria, que ocupaba hasta ahora la presidencia de la compañía francesa, ha anunciado ella misma su partida.

“Abandono la empresa como parte de los recientes cambios de organización”, ha señalado Moizant a través de redes sociales. “No es una decisión que yo haya tomado, ni que esperara, pero acepto que marca el final de un capítulo extraordinario”, ha señalado.

Moizant puso en marcha Vestiaire Collective en 2009 de la mano de Sébastien Fabre, Sophie Hersan, Alexandre Cognard, Henrique Fernandes y Christian Jorge. Actualmente, solamente Hersan continúa en la empresa.

Con una facturación estimada de cerca de 500 millones de euros, su negocio ha afrontado durante los últimos años la aparición de competencia creciente. El pasado octubre, ante las dudas sobre su evolución, la empresa nombró a Bernard Osta consejero delegado, relevando en el cargo a Maximilian Bittner, al frente de la empresa durante siete años.

A lo largo de los años, la compañía ha logrado atraer a inversores para financiar su desarrollo. En enero de 2024, Vestiaire Collective puso en marcha un proceso de crowdfunding para levantar un millón de euros. Entre los accionistas de la empresa figuran la familia Puig (a través de Vaultier7) o el grupo de lujo Kering.