Jacquemus refuerza su estructura con el fichaje de una exCoty como directora digital

Jacquemus continúa asentando las bases sólidas de su equipo para llevar a la marca a su siguiente fase. La empresa del diseñador del mismo nombre acaba de incorporar a Alexandra Larrue como chief digital officer, convirtiéndola en la máxima responsable de la supervisión y liderazgo de sus actividades en el canal online.

El nombramiento, materializado el pasado noviembre, no llega aislado. Larrue entra a formar parte de la empresa de origen marsellés y base parisina en plena construcción del capítulo beauty de la marca, después de que L’Oréal entrara en febrero en el capital con un 10% y sellara una alianza exclusiva de largo recorrido para desarrollar perfumes y maquillaje bajo el nombre Jacquemus.

En su última etapa en Coty, Larrue trabajó en el negocio DTC y ecommerce de marcas del sector, como Kylie Cosmetics, Philosophy, Orveda e Infiniment Coty Paris, un perímetro que conecta de forma directa con las capacidades que hoy exige una marca que quiere escalar sin perder control.

La ejecutiva ocupó hasta noviembre un rol interino como vicepresidenta de ecommerce DTC global y anteriormente lideró el desarrollo del canal directo de Kylie Cosmetics en Europa y de Orveda a escala global. Antes de Coty, Larrue fue directora global de ecommerce en la firma de lujo Yves Salomon, con asiento en el comité ejecutivo, y participó en proyectos de evolución tecnológica del negocio digital, además de la gestión del P&L online y el trabajo con plataformas como Farfetch.

Jacquemus dio entrada a L’Oréal en su accionariado con una participación minoritaria

Su etapa más larga transcurrió, no obstante, en la compañía de velas y aromas premium Diptyque Paris, donde estuvo más de siete años vinculada al desarrollo de ecommerce y digital en Europa y nuevos mercados, en un momento decisivo para el despliegue de CRM, contenidos y omnicanalidad en el universo de la perfumería y el lifestyle.

Formada en márketing, con un máster en ICN Business School y un paso por University College Dublin, la directiva aterriza en Jacquemus con un perfil de ejecución basado en el crecimiento online, la experiencia de cliente y la disciplina de canal directo.

A principios de diciembre, la firma afrontaba una etapa de madurez exigente, con subida de precio y posicionamiento y la necesidad de reconectar con su público, al tiempo que busca un nuevo bolso icónico con Le Valérie como apuesta para sostener identidad y deseo.

Esa madurez también tiene traducción en tamaño. Jacquemus superó 250 millones de euros de facturación anual, mientras el acuerdo con L’Oréal se articuló como palanca para apoyar su desarrollo independiente. Con la inversión minoritaria, el grupo francés de belleza invierte en largo plazo y sitúa a Jacquemus ante el nuevo reto de sostener el crecimiento en moda y preparar la entrada en belleza con un socio industrial capaz de escalar la categoría.

En paralelo, la compañía ha ido ordenando su cúpula. En marzo de 2025, Jacquemus confirmó a Sarah Benady como consejera delegada, tras meses de transición ejecutiva desde la salida de su anterior director general, Bastien Daguzan.