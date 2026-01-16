Intersport sigue fusionando negocios: Austria adquiere el negocio en Eslovenia

Modaes

Intersport Austria refuerza su posición en Europa con la compra del negocio esloveno. Con esta acción, el operador de equipamiento deportivo gestionará desde el país austríaco la red de tiendas de ocho países más: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania, Kosovo, Serbia y Macedonia del Norte.

A través de la adquisición, el grupo Intersport Austria se ha expandido a más de quinientos puntos de venta en un total de doce países, los mencionados anteriormente más aquellos en los que ya operaba, como Austria, Hungría, República Checa y Eslovaquia. Las ventas en ellos suman, según un comunicado de la compañía, hasta 1.000 millones de euros.

El consejero delegado de Intersport Austria, Franz Koll, ha afirmado que con este paso la compañía asegura su “fuerte posición en el mercado europeo de artículos deportivos” a la vez que “genera sinergias en compras, digitalización y logística”. Según la nota, los equipos directivos locales se mantendrán intactos.

Intersport Austria mantendrá las direcciones locales de los negocios absorbidos

Publicidad

Según la compañía, Intersport se sitúa entre los tres principales retailers de artículos deportivos en Croacia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro. En Albania, Kosovo, Serbia y Macedonia del norte, el grupo opera a través de socios franquiciados.

El cierre de la operación todavía está sujeto a la aprobación por parte de las autoridades de competencia correspondientes, y el precio de la compra no se ha revelado.

Recientemente, Instersport Francia ha asumido el negocio en España y Portugal. En movimiento ha supuesto la creación de un nuevo polo para el sur de Europa, que ha unificado los mercados de Francia, Bélgica, España y Portugal.

La acción tuvo lugar meses después de que la central de compras española fuera enviada a liquidación tras no conseguir que acreedores y banca aprobasen sus planes alternativos para evitar la quiebra, incluida la quita de hasta un 70% de la deuda.

Según los últimos datos publicados, Intersport Internacional cerró el ejercicio 2024 con crecimiento tanto de ventas como de la red comercial. En concreto, alcanzó una cifra de negocio de 14.000 millones de euros, un incremento del 2,1% en comparación con el año anterior. El grupo también aumentó su parque de tiendas en 83 nuevos establecimientos, hasta contar con una red de 5.464 en 42 países.