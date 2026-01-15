El diseño de autor en Europa, en estado “crítico”: ¿qué puede hacer la UE?

P. Riaño

Diseño de autor. Diseño independiente. O, simplemente, empresas de moda cuyo valor diferencial es el diseño. Sea cual sea la terminología que se utilice para definir a este tipo de empresas y sea cual sea el país en el que operen, su situación es la misma: “crítica”. Eso es lo que denuncia la European Fashion Alliance (EFA), la entidad que agrupa a las principales asociaciones de Europa de diseño independiente. Crear un gran hub para centralizar información y herramientas para este tipo de firmas o lanzar una campaña de comunicación dirigida a poner en valor las marcas ante los consumidores son algunas de las reclamaciones de EFA. ¿A quién? A la Unión Europea.

La EFA comenzó su camino en 2022 convirtiéndose en la primera alianza transnacional de instituciones y organizaciones europeas de moda, reuniendo a marcas y casas de moda, incluyendo a diseñadores emergentes y consagrados. Tras un primer informe de estado del sector publicado en 2024, la institución, que agrupa a entidades como Camera Nazionalle della Moda italiana, la Fèderation de la Haute Couture et de la Mode de Francia y la Asociación Creadores de Moda de España (Acme) de España, lanza ahora un nuevo documento en el que interpela directamente a la UE.

“El objetivo de este informe ha sido detectar cuáles son esas necesidades comunes que tiene el sector para que la UE regule al respecto y las tenga en cuenta -explica Pepa Bueno, directora ejecutiva de Acme, a Modaes-; incluso al legislador hay que explicarle las particularidades del sector”. La EFA quiere actuar como “lobby” con este documento (realizado a partir de entrevistas a sus asociados), “moviéndolo en todos los países y en instituciones europeas”.

“Quizás nuestras empresas nunca estarán entre los grandes players, pero son parte fundamental del sector y representan la identidad cultural de cada país”, dice Acme, miembro de EFA

Publicidad

“El sector europeo de la moda se encuentra en una coyuntura critica, formada por la urgencia ambiental, la transformación tecnológica y los dinámicos movimientos globales”, señala el documento, a lo que Bueno añade que “sobre la mesa también está el ultra fast fashion, que es problema de todo el sector, no sólo del diseño de autor”. “Al pequeño hay que protegerle, porque de lo contrario desaparece -dice Bueno-; quizás nuestras empresas nunca estarán entre los grandes players, pero son parte fundamental del sector y representan la identidad cultural de cada país”.

Según la EFA, “la transformación del ecosistema de la moda debe ir de la mano de la preservación de su fortaleza económica”. “Un sector de la moda orientado al futuro e impulsado por la creatividad (empoderado por las pymes) es esencial para que Europa lidere la creación de valor sostenible, tanto dentro como fuera de sus fronteras”, agrega la entidad, que sintetiza en ocho puntos las necesidades del sector.

El primer capítulo en que el diseño de autor necesita apoyo es la sostenibilidad. La entidad destaca, por ejemplo, que el abastecimiento de materiales sostenibles tiene un “alto coste”, se ve condicionado por “etiquetas de verificación poco fiables” y que “falta información sobre los materiales sostenibles disponibles”. “Para fomentar el uso de materiales sostenibles, la EFA sugiere que la UE defina criterios claros de sostenibilidad y autorice tipos reducidos de IVA para los materiales que los cumplan”, al tiempo que reclama también apoyo económico para el acceso a certificaciones.

En innovación, la EFA destaca que herramientas como las relativas al Análisis del Ciclo de Vida (ACV), el blockchain o el Pasaporte Digital de Producto (DPP) “son cada vez más esenciales”, pero que las “las pymes se enfrentan a importantes retos para acceder a implementarlas”. Así, la entidad reclama la “financiación de herramientas de monitorización de propiedad intelectual impulsadas por IA que brinden sistemas automatizados de monitoreo y alerta y que detecten y eliminen productos de moda falsificados, uso publicitario de imágenes de marca, logotipos, etc. en tiempo real”.

La EFA a recomienda la creación de “un ‘hub’ digital de soporte y centralizado” para las marcas de diseño de autor

Publicidad

La formación en el sector de la moda creativa implica no sólo la incorporación de nuevos talentos para asegurar el relevo generacional, sino también, “ante la creciente complejidad regulatoria a nivel de la UE, las empresas estén debidamente informadas y capacitadas para comprender, anticipar y cumplir con la legislación vigente y futura”, señala la EFA. Los miembros de la entidad expresaron su preocupación por la falta de información “accesible, clara y práctica sobre la normativa vigente y la futura aplicable a las empresas de moda, lo cual es especialmente crítico en relación con la reciente proliferación de dichas normativas en el contexto del Pacto Verde Europeo”.

En el ámbito de la comunicación, la entidad reclama que se proporcione “un marco armonizado para prácticas de márketing digital en la UE”, por lo que “celebra el inicio de consultas sobre la futura Ley de Equidad Digital europea (Digital Fairness Act) por parte de la Comisión”.

La comunicación debe dirigirse, principalmente, al consumidor. “En los últimos años, la moda rápida y la moda ultrarrápida han llevado a que muchas decisiones de los consumidores se guíen principalmente por el precio y ya no por otros factores de compra como la durabilidad, la calidad o incluso el diseño en algunos casos -dice el documento-; es importante educar a los consumidores actuales y futuros sobre el impacto real, tanto ambiental como social, de los productos de moda, así como promover hábitos más circulares”. La entidad reclama que la UE financie campañas de concienciación a consumidor “sobre el impacto ambiental y social de la moda” y para “apoyar la visibilidad de la moda producida en Europa”.

La necesidad que tiene el sector de la moda de autor de acceso a la información, a las herramientas y al apoyo personalizado, lleva a la EFA a recomendar la creación de “un hub digital de soporte y centralizado: una plataforma digital y operativa adaptada a medida de las necesidades de las marcas de moda creativas de toda la UE”. En sus recomendaciones, la EFA también aboga por el apoyo a los fabricantes y artesanos, con el desarrollo de medidas como una plataforma de proveedores certificados o incentivos fiscales para los agricultores de la UE que producen fibras de bajo impacto.