Hanky Panky pasa a manos de Crown Brands Group

Hanky Panky cambia de dueño. La marca estadounidense de ropa íntima liderada por sus dos fundadoras ha sido adquirida por la empresa de gestión de marcas Crown Brands Group, en asociación con Rafar Group, empresa matriz de Gelmart International. El valor de la transacción no ha trascendido.

Tras 48 años desde su creación, Gale Epstein y Lida Orzeck, creadoras de la marca, buscaban vender el negocio, aunque no abandonar la empresa. Como resultado de la venta, ambas se unirán a la junta directiva de Hanky Panky, donde Epstein, además, desarrollará un papel asesor en el diseño.

Rafar Group actuará como socio operativo principal para supervisar el diseño, desarrollo, operaciones de ecommerce y distribución de productos. Los socios, por su parte, colaborarán en la estrategia y ejecución de márketing, lo que permitirá a Crown Brands Group centrarse en la estrategia de marca y la concesión de licencias globales.

El grupo ha comunicado que los planes para Hanky Panky en el futuro pasarán por abrir nuevos puntos de venta en Estados Unidos, así como continuar con la larga lista de colaboraciones que ha llevado a cabo la marca en los últimos 48 años.

Hanky Panky llevará a cabo la apertura de tiendas propias en Estados Unidos

Hanky Panky es la primera adquisición de Crown Brands Groups, que fue fundada hace unos meses por los empresarios Raymond Dayan, Raymond Gindi y Al Gindi.

Rafar Group, por su parte, fue creada en 1952 por la familia Nasser en Estados Unidos e inicialmente estuvo enfocada en bordados y confección para su mercado local. En 1960, adquirieron Gelmart Industries, expandiendo su capacidad manufacturera en Filipinas, y ampliaron su cartera de producto hacia la moda íntima femenina. Este año, en el marco de su evolución estratégica, pasaron de fabricante a grupo con varias divisiones de negocio.

Actualmente, Rafar Group cuenta con una cartera de marcas como Kindly, SugarCup o Lively. Si bien éstas tienen una distribución más masiva en el mercado, Hanky Panky se vende en tiendas como Nordstrom y Bloomingdale’s, y en su propio ecommerce.