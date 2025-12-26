Middle West Partners adquiere la firma estadounidense de lujo Paul Stuart

Modaes

Middle West Partners engorda su cartera. La compañía de inversión privada ha adquirido la marca estadounidense especializada en moda masculina de lujo Paul Stuart, en una transacción cuyo importe no ha sido revelado.

Junto al fabricante de ropa Peerless Clothing, MWP ha alcanzado un acuerdo para la compra de la firma de moda a la empresa japonesa Mitsui, que controlaba la marca desde hace más de 50 años.

Como parte del acuerdo, John Hutchison, exconsejero delegado de la marca estadounidense de ropa masculina Bonobos, ha sido nombrado nuevo consejero delegado de Paul Stuart, según ha informado la compañía en un comunicado.

Middle West Partners adquirió la marca de joyería estadounidense David Webb a principios de este año

A principios de este año, Middle West Partners (MWP) adquirió la casa de joyería David Webb, con el objetivo de ampliar su cartera de marcas.

Middle West Partners fue fundada en 2022 en Estados Unidos y actualmente cuenta con sus últimas dos adquisiciones en su cartera de marcas, Paul Stuart y David Webb.

Paul Stuart, por su parte, fue creada por el empresario estadounidense Ralph Ostrove en 1938. Con sede en Nueva York, la marca es conocida por su sastrería de lujo con un estilo clásico y elegante.