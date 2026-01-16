Christian De Angelis

La confrontación geopolítica, la desinformación y la polarización social no dejan sitio para el medioambiente en la agenda de grandes urgencias de los líderes económicos y políticos del mundo. Así lo refleja la última edición de un informe del Foro de Davos, publicado como antesala del World Economic Forum que se celebra desde el próximo lunes en la ciudad suiza.

Según una encuesta realizada a 1.300 figuras clave de la economía mundial, estos tres riesgos, de carácter político (la geopolítica), tecnológico (la desinformación) y social (la polarización) han desplazado al cuarto puesto a los eventos climáticos extremos en el ránking de riesgos a corto plazo para la economía mundial. Se trata de un cambio significativo, puesto que los eventos climáticos extremos fueron el segundo riesgo más señalado para los siguientes dos años en la anterior edición del Foro de Davos.

En el ránking de las amenazas para la economía mundial que desarrolla la encuesta también caen otros fenómenos medioambientales, como la polución, que desciende del sexto al noveno puesto. Pierden asimismo peso entre las urgencias mundiales un eventual cambio crítico en los sistemas terrestres y la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas.

El medioambiente permanece en las preocupaciones a largo plazo: cinco de los diez fenómenos que más preocupan tienen que ver con el clima

La edición 21 del informe The Global Risks Report revela, en cambio, que los efectos de la crisis climática sí se mantienen en las preocupaciones de los líderes mundiales en el largo plazo. Preguntados sobre la severidad de los diferentes riesgos a diez años vista, el medioambiente cobra mucho más protagonismo, al estar vinculado con cinco de las diez preocupaciones más repetidas.

En primer lugar están los eventos climáticos extremos, seguido de la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas y, en tercer lugar, cambios críticos en los sistemas terrestres. También entran en el top 10 de preocupaciones a diez años la escasez de recursos naturales (sexto lugar) y la polución (en el décimo).

La aparición de nuevas preocupaciones globales, coherentes con los grandes hitos de la actualidad internacional del último año, ha dibujado un panorama de preocupaciones en el que la sostenibilidad medioambiental pierde prioridad para los líderes mundiales. Preocupa, se desprende del informe, pero no urge.

Los efectos negativos de la Inteligencia Artificial se cuelan entre las diez cosas que más preocupan a diez años vista

La pérdida en la sensación de premura coincide con la subida al poder en Estados Unidos de un negacionista del cambio climático como Donald Trump, que ha eliminado las débiles políticas de protección del medioambiente que se habían emprendido en el país norteamericano. También coincide con el freno de Europa a su Green Deal a partir de la política de Stop the clock, una expresión que ilustra a la perfección una nueva estrategia en torno al medioambiente: sostenibilidad sí, pero no ahora.

¿Qué es lo urgente? El Foro de Davos sitúa con este informe los conflictos geoeconómicos como mayor amenaza para la estabilidad global a corto plazo, seguidos de la desinformación (cae del primer al segundo puesto) y la polarización social.

Los conflictos armados se sitúan en quinto lugar (tras los eventos climáticos extremos), la ciberseguridad en el sexto y, en otras posiciones dentro del top 10, la desigualdad, la erosión de los derechos humanos o las migraciones y desplazamientos involuntarios de población.

Uno de los resultados más llamativos es que la Inteligencia Artificial sea vista como una amenaza global: sus posibles efectos adversos han subido en el ránking de preocupaciones a largo plazo, escalando 25 puestos, hasta el quinto.

España

El informe también cuestiona al grupo de 1.300 panelistas cuáles son los riesgos en su propio país. Y en el caso de España, el más mencionado es la polarización social, seguido por los problemas de las empresas para encontrar personal cualificado y la insuficiencia de servicios públicos en tercer lugar.

La polarización social, la escasez de mano de obra y unos servicios públicos y protecciones sociales “insuficientes” se identifican en este sentido como los tres principales riesgos para la economía española este año. A ellos se añade la deuda pública, corporativa y doméstica, así como la falta de oportunidades económicas o el desempleo.

El informe del Foro de Davos tiene como muestra 1.300 líderes y especialistas mundiales de los ámbitos académico, empresarial, gubernamental, de organizaciones internacionales y de la sociedad civil. La encuesta fue realizada entre el 12 de agosto y el 22 de septiembre, es decir, mucho antes de la intervención de Estados Unidos en Venezuela o de las advertencias del Gobierno de Trump a países como Irán, Cuba o Dinamarca.