Joma diseña el uniforme completo del Comité Olímpico Español para los Juegos Olímpicos

Joma renueva con las medallas. La compañía española, especializada en moda y equipamiento deportivo, ha creado tres cápsulas para vestir a los deportistas españoles en la próxima celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina como proveedor técnico oficial.

La línea de desfile es el núcleo técnico de la colección. Inspirada en las condiciones más exigentes para los deportistas en invierno, cuenta con un anorak y un pantalón en los colores de la bandera española.

La propuesta Podium, por su parte, incluye un chándal y camisetas transpirables que ofrecen comodidad e identidad nacional que refuerza el sentimiento de equipo. Finalmente, la línea Villa Olímpica cuenta con un anorak, un chubasquero, una chaqueta bomber, y un chándal para acompañar a los atletas fuera de la competición.

Joma, Decathlon, Moncler y El Pulpo han apostado por equipos y atletas en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026

Joma volvió a capitalizar el mayor evento deportivo a nivel mundial en 2024, con la celebración de los Juegos Olímpicos de París. En la edición de ese año, la empresa se encargó de equipar al 15% de todos los deportistas olímpicos.

La primera vez que la compañía apoyó un evento como éste fue en 2016, con el patrocinio de los Juegos Olímpicos de Río, al que siguió una segunda ocasión en 2018, cuando el evento tuvo lugar en Tokio.

Los Juegos Olímpicos de Milán han atraído en los últimos meses a grandes marcas. A inicios de diciembre, Decathlon anunció su acuerdo como proveedor oficial de los uniformes del Comité Paralímpico Internacional. Días antes, también el grupo italiano Moncler, especializado en moda outdoor, anunció su regreso al epicentro de los deportes de invierno como patrocinador oficial del Comité Olímpico Brasileño y como sponsor técnico de la Federación Brasileña de Deportes de Nieve.

La moda deportiva continúa acercándose al terreno de práctica y las competiciones. En noviembre, se anunció también el patrocinio de El Pulpo a la selección femenina de fútbol sala. La compañía gallega diseñó el traje oficial del equipo, con el que viajaron a Filipinas para participar en el mundial femenino.