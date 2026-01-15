Frío Peludo o siete artistas y un imaginario invernal de la mano de Bimba y Lola

Modaes

Bimba y Lola, a por el Frío Peludo. La compañía gallega de capital familiar ha presentado una colección de la mano del equipo de Diseñatas de la Fundación Igual Arte bajo el nombre Frío Peludo. Siete artistas con diversidad funcional que trabajan en diseño gráfico han elaborado diez bocetos que han sido plasmados en la cápsula.

La alianza entre ambos nace de un diálogo creativo en torno a O Inverno, idea que ha servido de inspiración para los artistas de Diseñatas y a través del cual han creado un universo visual propio en una metáfora de esta época del año en Galicia.

A partir de los dibujos de animales invernales, como osos polares y zorros, el equipo creativo de Bimba y Lola ha plasmado el imaginario en una cápsula navideña que cuenta con carteras, tarjeteros, sudaderas, camisetas y hasta un abrigo polar.

Bimba y Lola sumó a la directiva Natalia Gamero a su consejo de administración a principios de 2026

Bimba y Lola ya ha puesto a la venta las piezas de la cápsula, disponibles en su ecommerce y en tiendas seleccionadas de la marca.

El grupo ha llevado a cabo una estrategia para reforzar su órgano de administración. En los últimos meses, Bimba y Lola ha sumado al exconsejero delegado de Tous, Carlos Soler-Duffo, a su consejo. Su último fichaje fue la exdirectiva del grupo editorial Condé Nast, Natalia Gamero, que se unió a la compañía con el objetivo de “reforzar nuestra visión estratégica como marca”, señaló Uxia Domínguez, cofundadora y consejera delegada de la empresa.

Bimba y Lola finalizó el ejercicio 2024 (concluido el pasado febrero) reduciendo su resultado neto más de un 75%, hasta 1,5 millones de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda) de la empresa también ha ido a la baja, anotando 19,3 millones de euros. La empresa cerró 2024 con ingresos de 234,2 millones de euros, frente a los 227,1 millones de 2023.