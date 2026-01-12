Emporio Armani ficha a Kendall Jenner para el lanzamiento de su nueva fragancia

Modaes

Emporio Armani anuncia nueva fragancia. La línea juvenil de la firma italiana apuesta por la modelo Kendall Jenner como imagen protagonista de su próximo lanzamiento de fragancias. La colección Power of You forma parte de la misma línea que Stronger with You, otra de las colecciones de Armani.

Este lanzamiento aterriza de la mano de L’Oréal como licenciatario de la línea de cosmética de la compañía italiana. Ambas compañías renovaron su acuerdo de colaboración en 2018, extendiéndolo hasta 2050. Kendall Jenner también es embajadora de L’Oréal Paris desde 2023, cuando se convirtió en rostro de la marca.

Como parte de la estrategia de Emporio Armani a nivel global, Kendall Jenner ha sido nombrada embajadora de la marca en este lanzamiento, con el que pretende acercarse a un público más joven en una celebración de la individualidad, la feminidad actual y la fuerza personal, según ha señalado Emporio Armani.

Armani ha expandido la marca a otros públicos con su línea juvenil y para bebés, así como hacia productos de hogar

Armani ha contado con las manos expertas de perfumistas como la marroquí Nisrine Grillié y la francesa Nadège Le Garlantezec. Ambas han desarrollado algunos de sus proyectos para la marca Givaudan.

En esta línea, han equilibrado la dulzura y la sensibilidad a través de notas de maracuyá, frangipani, vainilla de Madagascar, benjuí y cistus.

A lo largo de los años Armani expandido su empresa con la suma de Emporio Armani (la línea juvenil de la marca), Armani Jeans (la línea vaquera de la firma), Armani Privé (la colección de alta costura de Armani), Armani Baby (la línea para bebés), Armani Junior (la línea infantil) y la selección de productos para el hogar Armani/Casa.