Coach aterriza en el universo de Los Sims con una colección digital

Coach diseña en Los Sims 4. La compañía estadounidense propiedad del grupo Tapestry ha anunciado el lanzamiento de una colección de diseñador de acceso abierto creada en Los Sims 4, con artículos portátiles ready-to-wear, los bolsos icónicos de la firma como Tabby o Brooklyn y un Coach Trunk especial diseñado para desbloquear looks que se adaptan al estado de ánimo.

La colección digital está formada por nueve artículos en 65 estampados y colores diferentes para que los jugadores creen cientos de looks únicos. Además, el Baúl Coach Objeto de Reliquia también desbloquea atuendos diseñados para generar estados de ánimo específicos para los Sims. Piezas icónicas, como los bolsos Tabby y Brooklyn, se reinventan como objetos decorativos en el Modo Construir, lo que permite a los jugadores impregnar sus interiores con el estilo distintivo de Coach.

Coach se une con esta colección a las recientes activaciones de otras marcas como Gap y Ralph Lauren en el ámbito del entretenimiento. Más allá del mundo de la moda y a través de experiencias digitales e interactivas, Gap ha puesto en marcha una nueva área de fashiontainment para llevar a sus marcas a territorios como cine, música, videojuegos o deporte, con Pam Kaufman, una ejecutiva procedente de Paramount, para liderarla.

Ralph Lauren, por su parte, también ha movido ficha hacia el entertainment, con a la incorporación del presidente de Nbc Universal News Group, Cesar Conde, a su consejo de administración, en el marco de una nueva estrategia que busca trazar un nuevo camino hacia “la creación de valor”.

Coach impulsó las ventas de su matriz, Tapestry, a cierre de su primer trimestre después de la frustrada fusión con Capri

Tapestry inició a finales de 2025 su primer ejercicio completo después de poner fin a su etapa de diversificación, tras su fusión frustrada con Capri. La compañía concluyó el primer trimestre del curso con un crecimiento del 13% y elevando un 47% su resultado neto, impulsada por el buen ritmo de su marca estrella, Coach.

A cierre del primer trimestre (finalizado el pasado 27 de septiembre), las ventas del grupo se situaron en 1.704,6 millones de dólares, un crecimiento a doble dígito respecto a los 1.507 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio anterior.

Del total del negocio de Tapestry, Coach aportó prácticamente la totalidad. La marca de accesorios anotó un alza en sus ventas del 22%, hasta 1.429 millones de dólares.