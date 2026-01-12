Skims vuelve a vestir al equipo estadounidense en los Juegos de Invierno de este año

Modaes

Skims, a por la medalla de oro. La empresa fundada por Kim Kardashian ha lanzado su cuarta colaboración con Team USA, la selección oficial de atletas que representa a Estados Unidos en eventos deportivos internacionales como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. A través de una campaña donde han participado algunos de los deportistas como Madison Chock o Dani Aravich, Skims reinventa las siluetas clásicas de la marca con tejidos deportivos.

Tras sus últimas colaboraciones para los juegos olímpicos de Tokio en 2020, los de Pekín en 2022 y los de París en 2024, la compañía estadounidense ha vuelto a lanzar una cápsula junto con los deportistas, que cuenta con piezas disponibles en un rango de tallas desde XXS hasta 4XL.

La campaña ha sido protagonizada por la medallista de oro olímpica y tres veces campeona mundial de danza sobre hielo Madison Choc, la campeona mundial y medallista de la Copa del Mundo de esquí nórdico Dani Aravich, y la campeona mundial y medallista de oro de la Copa del Mundo Kaysha Love.

Skims lanzó a principios de diciembre una nueva colaboración con The North Face, combinando la técnica y las siluetas de ambas marcas en una cápsula de esquí

Skims abarcará toda una cartera de productos para esta nueva cápsula exclusiva, desde pijamas y ropa interior hasta accesorios y moda masculina.

A principios de diciembre aterrizó la nueva colaboración de The North Face con Skims, su segundo lanzamiento de ropa para esquiar que combinaba la técnica de The North Face y las siluetas de Skims. Esta segunda entrega amplió la gama de siluetas, de calzado y de ropa infantil, y contó con una horquilla de precios de entre 55 dólares y 800 dólares.

La alianza de la marca con el universo deportivo no es nueva. A principios del año pasado, Nike anunció el lanzamiento de una nueva marca en shapewear, bautizada como NikeSkims, fruto de la alianza con la empresa de Kim Kardashian. Centrada en la experiencia deportiva de las mujeres, la nueva marca cuenta con una cartera de productos de moda, calzado y accesorios adaptados a diferentes tipos de cuerpo y tallaje.

Skims alcanzó, el pasado noviembre, un nuevo hito en su trayectoria, registrando una valoración de 5.000 millones de dólares tras cerrar una nueva ronda de financiación de 225 millones de dólares. La operación de financiación estuvo liderada por Goldman Sachs Alternatives y en ella también participaron los fondos afiliados BDT y MSD Partners.