Cfda y Ralph Lauren impulsan el patrimonio histórico de la industria de la moda estadounidense

El Council of Fashion Designers of America (Cfda) da un paso adelante en la protección de la industria nacional. La institución ha anunciado dos nuevas iniciativas para impulsar la creación de moda estadounidense, la innovación y el desarrollo laboral en el país. Este proyecto cuenta con la financiación del fondo de subvenciones propiedad de Ralph Lauren, con el que se ha llevado a cabo el fondo de manufactura de moda en Estados Unidos y que proporcionará ayudas a diseñadores y fabricantes de prendas en el país.

El fondo de manufactura de moda de EEUU, creado con Ralph Lauren como socio fundador, estará vigente desde 2027 hasta 2029 y extenderá la financiación de subvenciones para la innovación y el desarrollo del ámbito laboral más allá de Nueva York, alcanzando regiones clave de todo el país, como California, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas y Florida.

Este programa proporcionará subvenciones a fabricantes que inviertan en maquinaria avanzada, software y capacitación laboral para fortalecer las habilidades y atraer talento a la producción textil. La financiación cubrirá el 80% del total y los beneficiarios aportarán el 20% restante.

El proyecto llevará a cabo dos rondas de financiación en los próximos dos años, además de premiar a uno de los beneficiarios con el premio a la manufactura

Durante este año y el siguiente, se llevarán a cabo dos rondas de financiación que permitirán a los fabricantes invertir en innovación, ampliar su capacidad de producción y preservar el empleo local. En cada ronda, un fabricante beneficiario del programa recibirá el premio Ralph Lauren a la manufactura, que otorga el importe total de la subvención en reconocimiento al enfoque más innovador para impulsar su negocio.

Cfda ya lanzó una iniciativa de manufactura de moda en 2013, junto a la corporación de desarrollo económico de Nueva York y también con el apoyo de Ralph Lauren, en el cual se ha basado éste nuevo proyecto.

La compañía estadounidense ha aportado, hasta ahora, alrededor de dos millones de dólares, convirtiéndose en principal patrocinador de la iniciativa, lo que ha permitido otorgar subvenciones a 54 fábricas y la creación de más de 2.000 nuevos puestos de trabajo.