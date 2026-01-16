El textil tropieza en noviembre en España con una caída de la facturación del 7,6%

Modaes

Mal noviembre para la industria española de la moda. En el undécimo mes del año, el Índice de Cifra de Negocios (ICN) de las tres actividades que componen el sector empeoraron sus resultados mensuales y acumulados, dejando una perspectiva más negativa para el cierre del ejercicio. En el caso de la industria textil, la facturación registró un descenso interanual del 7,6%, frente a la subida del 0,7% del mes anterior, en el peor resultado desde junio de 2024.

La confección también empeoró su evolución: la facturación industrial del sector elevó su ritmo de caída, del 7,6% en octubre al 14,6% en noviembre (también la peor evolución desde junio de 2024). En el caso del cuero y el calzado, este sector redujo su cifra de negocios un 6,4%, frente a la caída anterior del 5,7%.

Las tres caídas son superiores a la registrada en noviembre por el ICN del conjunto de la industria española, que disminuyó un 2,5% en comparación con el mismo mes de 2024. No obstante, el balance acumulado de enero a noviembre es positivo para la industria española, con una subida media del ICN del 0,5%.

En el acumulado de enero a noviembre, el textil cae de media un 1,8%, la confección un 2,7% y el calzado y el cuero un 4,4%

En cambio, tras los resultados de noviembre, textil, confección y cuero y calzado empeoran su balance acumulado, haciendo seguro que, tras los resultados de diciembre, cerrarán el año en negativo en términos de facturación. En el textil, el ICN acumula una caída media de enero a noviembre del 1,8%, que se agranda hasta el 2,7% en el caso de la confección y el 4,4% en el caso de la industria del calzado.

La industria textil, que cerró 2024 con una caída media del 2%, sólo registró cinco subidas interanuales de la facturación de enero a noviembre: la más alta fue en abril, con un 4,5%. En cambio, las caídas llegaron a ritmos del 9% en abril, el 6% en agosto o el 5,7% en mayo.

En el caso de la confección, la industria cerrará un 2025 en negativo tras el buen balance de 2024: la facturación en el año anterior subió, de media, un 6,7%. A lo largo de 2025, la confección sólo registró cuatro meses en positivo, con subidas interanuales que llegaron al 3,5% en enero y al 3,6% en julio.

Para el sector del cuero y el calzado, 2025 será otro año en negativo, tras el descenso medio del 6,3% del año precedente. La facturación de este sector sólo ha aumentado en dos ocasiones en los once primeros meses de 2025: marzo, con una subida del 3,1%, y junio, con un alza del 8,1%. Las mayores caídas, en cambio, llegaron a ritmos del 9,8% (mayo) y el 9,1% (agosto).

Los Índices de Cifras de Negocios en la industria (ICN) son indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales, excluyendo la construcción. La información necesaria para su elaboración comenzó a recogerse en enero de 2002, mediante la puesta en marcha de una encuesta continua que investiga, cada mes, más de 12.000 establecimientos industriales distribuidos por todo el territorio nacional.