Matches regresa: los fundadores de Mile compran la marca a Frasers y preparan su relanzamiento

Matches vuelve, pero no vuelve igual. El ecommerce británico de lujo, que se apagó tras su entrada en concurso en 2024, ha sido adquirido por Joe Wilkinson y Mario Maher, fundadores de la aplicación de compras Mile, junto con Raey, su marca propia.

Según ha avanzado Vogue Business, la operación se articula a través de un nuevo hólding, Hulcan, que integrará Mile, Matches y Raey y prevé relanzar ambos en 2026. Los compradores prometen preservar el ADN histórico del nombre, con la idea de aportar un “nuevo ángulo” al proyecto.

La compra llega respaldada por capital y, sobre todo, por nombres. Hulcan asegura haber reunido 150 millones de dólares de financiación estratégica, citando a Frasers Group y LVMH Luxury Ventures entre los apoyos del vehículo.

Matches reabre el debate sobre el lujo multimarca con su relanzamiento el próximo año

Matches protagonizó un cierre traumático. Frasers compró la compañía por 52 millones de libras (59,3 millones de euros) en diciembre de 2023 y, en marzo de 2024, la colocó en proceso concursal al concluir que la reestructuración exigía demasiados cambios y una financiación “muy por encima” de lo asumible.

El proceso implicó 273 despidos y terminó con la liquidación del negocio operativo, con proveedores y marcas en el centro del golpe. La compañía acumulaba en torno a 50 millones de libras (57,1 millones de euros) de deuda con vendedores, según fuentes del sector.

En paralelo, Frasers recompró la propiedad intelectual ligada a Matches por 20 millones de libras más IVA (22,8 millones de euros). Esa nomenclatura es la que ahora pasa a Hulcan, que se queda con el nombre, el legado y la posibilidad de redefinir el modelo sin arrastrar el perímetro que colapsó.

Para Wilkinson y Maher, Matches no será un actor de descuento. No es un matiz menor, teniendo en cuenta su historial en Heat y la naturaleza de abonados de Mile, y anticipa una batalla por reposicionar el “multimarca” como algo más que catálogo.

La compañía británica arrastra un historial financiero exigente

La dificultad no es únicamente reputacional. También es económica. En el ejercicio finalizado en enero de 2023, Matches redujo facturación a 380,1 millones de libras (433,7 millones de euros) y registró pérdidas antes de impuestos en torno a 70 millones de libras (79,9 millones de euros).

Como referencia, el ejercicio anterior se situó en 386,6 millones de libras en ventas (441,0 millones de euros). Ese listón ayuda a entender por qué el mercado mirará el relanzamiento con lupa.

De ahí que el “nuevo ángulo” tenga que concretarse pronto en palancas tangibles como su propuesta diferencial para marcas, eficiencia logística, control de devoluciones y una narrativa capaz de justificar margen sin entrar en una guerra promocional.