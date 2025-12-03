Balenciaga se mueve hacia el universo ‘gamer’ con su tercer videojuego ‘battle royale’

Modaes

Balenciaga lleva la moda al campo de batalla digital. La casa de lujo francesa propiedad de Kering lanza su tercer videojuego PlayerUnknown’s Battlegrounds, junto a Pubg, un juego tipo battle royale, donde hasta 100 jugadores compiten con armas de fuego para ser los últimos en sobrevivir. La cartera de productos dentro de la pantalla cuenta con looks y skins (el aspecto visual de los elementos del juego) inspiradas en piezas originales de Balenciaga.

La colaboración cuenta con contenido exclusivo dentro del juego, un mapa temático llamado World of Wonder, premios en competiciones de e-sports, así como una colección de ropa y accesorios disponible en tiendas de Balenciaga.

En la versión móvil, que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la historia de los videojuegos, los jugadores pueden desbloquear desde un look Couture Armor inspirado en una pieza 3D de alta costura de la firma francesa, una chaqueta rosa o una sudadera con corset, hasta accesorios extravagantes como casco de piel, mochilas, paracaídas con la marca o avatares con estética de la firma.

Balenciaga lanzó ‘Afterworld: The Age of Tomorrow’, su primer videojuego propio, en 2021

Balenciaga ya colaboró con el universo gaming en 2021, con el famoso videojuego Forntine, creando una colección digital de outfits para personajes del juego, integrando piezas inspirada en sus diseños, así como una línea de ropa física.

También en 2021 la marca lanzó su primer videojuego propio, Afterworld: The Age of Tomorrow, para presentar su colección otoño-invierno de ese mismo año.

PlayerUnknown’s Battlegrounds ha sido desarrollado, en su versión para móviles, por Lightspeed Studios, propiedad de Tencent Games, la compañía tecnológica más grande de China, y Krafton, una empresa surcoreana de videojuegos que anotó una cifra de negocio de alrededor de 950 millones de euros en 2024.

A principios de julio de este año, Balenciaga celebró su desfile anual de Alta Costura, con el que despidió a su director creativo tras diez años en la marca. Demna se incorporó a Gucci, también propiedad de Kering, en relevo de Sabato de Sarno, mientras Balenciaga fichó a Pierpaolo Piccioli como director creativo.

El baile de creativos se llevó a cabo en un momento delicado para Balenciaga, que registró en el primer trimestre de 2025, una caída del 14% en sus ventas, hasta 3.885 millones de euros, frente a los 4.504 millones del mismo periodo del año anterior. Esta evolución ha llevado al conglomerado a acelerar su estrategia de reposicionamiento, tanto en términos creativos como ejecutivos.