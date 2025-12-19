Ciff redobla alianzas en Copenhague con la italiana 10 Corso Como y un polo ‘fashion tech’

Triana Alonso

Ciff quiere que su edición invernal funcione como carta de presentación de una estrategia que ya venía construyendo. La feria danesa de moda proyecta sus alianzas, más curación y más contenido alrededor del negocio para defender su papel como punto de encuentro del sector en el norte de Europa. El salón profesional, que celebrará su edición 66 del 27 al 29 de enero en el habitual recinto Bella Center Copenhagen, concentrará dos novedades para impactar el recorrido del visitante desde su llegada: un espacio firmado por el multimarca 10 Corso Como en la entrada y el estreno de TechCreate, su nuevo polo de tecnología aplicada a moda junto a Delogue.

Al igual que en sus últimas citas, el evento volverá a apoyarse en el efecto calendario global de la ciudad. En paralelo a la feria profesional, Copenhagen Fashion Week celebrará su edición otoño-invierno 2026 entre el 27 y el 30 de enero de 2026, reforzando el tráfico profesional y el contexto internacional en una misma semana.

El movimiento encaja con el reposicionamiento que Ciff ha ido defendiendo en los últimos años. En un contexto exigente y cambiante para el sector de salones profesionales, la feria busca afirmar su salto de cita mayorista a plataforma híbrida, con más programación y un enfoque más explícito en alianzas y sostenibilidad. En ese giro, la organización ha apuntalado su estructura con proyectos como Ciff Village y con operaciones como la integración de la fiera Revolver (en el pasado, principal cita de la competencia) bajo el paraguas de un mismo salón.

Ciff abrirá la feria con 10 Corso Como y 600 metros cuadrados de tienda

La recién anunciada colaboración con 10 Corso Como se materializará en un espacio comisariado y con producto disponible a la venta, yendo un paso más allá del papel de los salones como espacios expositivos. Con una superficie total de 600 metros cuadrados, la zona estará situada en la entrada de la feria. El formato mezclará moda, diseño, belleza, libros y lifestyle, además de una experiencia de cafetería reinterpretada en clave nórdica, con una selección de marcas escandinavas elegidas por el concept store milanés.

“10 Corso Como siempre ha tratado de diálogo, entre moda, arte y cultura”, ha señalado Sofie Dolva, directora de Ciff, en el anuncio de la alianza. “Abrir Ciff 66 con su universo es una declaración y una celebración del intercambio creativo; esta colaboración tiende un puente entre Milán y Copenhague, entre herencia e innovación”. No se trata de la primera sinergia de la feria danesa con el mercado danés, ya que desde hace varias ediciones lleva a cabo una estrecha colaboración con la feria florentina de moda masculina Pitti Uomo.

Por parte de 10 Corso Como, Tiziana Fausti ha enmarcado el aterrizaje en Copenhague como una extensión del cruce cultural que sostiene el proyecto milanés, con el objetivo de integrar el lenguaje del diseño escandinavo dentro de su narrativa y activar un diálogo con la comunidad creativa local. En esta misma línea, la feria presentará la edición bajo el concepto Ciff Super y mantendrá su conexión con el ecosistema de la ciudad con el regreso del showroom de NewTalent dentro del salón, subrayando su estrategia de reforzar la curación y la programación más allá del producto.

El segundo eje tomará forma bajo el concepto TechCreate, con una zona para acercar tecnología aplicada a moda a marcas y compradores. La iniciativa pondrá el foco en herramientas y datos para mejorar procesos en diseño, producción y retail, con la sostenibilidad como caso de uso central.

Asimismo, esta apuesta se apoyará en el músculo permanente de Ciff Village, la comunidad de showrooms en Bella Center que la organización presenta como base operativa del salón durante el año. Según la propia feria, el espacio suma 20.000 metros cuadrados y reúne cerca de 500 marcas de forma permanente, con acceso durante el evento y con cita previa el resto del calendario. En su última cita veraniega, celebrada entre los pasados 5 y 7 de agosto, el evento dirigido por Sofie Dolva logró reunir a alrededor de doscientas marcas internacionales.