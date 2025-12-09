Vans y Gallery Dept firman una colaboración: del estudio de pintura a los pies

Modaes

Vans y su nuevo diseño de las Authentic 44. La firma de skate, propiedad de VF Corporation, ha lanzado una colaboración exclusiva con la marca de moda californiana Gallery Dept. Inspiradas en la energía de un estudio de pintura y a través de la línea Off The Wall by Vans, llega al mercado un nuevo diseño de las Authentic 44, uno de los modelos más clásicos de la marca.

Cada par de sneakers está diseñado con una estética pintada a mano que simula gotas de pintura que caen en cascada sobre la punta, además de otras marcas de grasa y color en los laterales. Al otro lado, el talón se mantiene como un lienzo en blanco. La nueva colaboración estará disponible a partir del 11 de diciembre en tienda online, así como en tiendas físicas, con un precio de 150 dólares.

Hace apenas un mes, Tintoremus, la empresa española dedicada a la producción de pigmento de índigo, cerró una colaboración con Vans que constaba de alrededor de 500 unidades de tres de los modelos más icónicos de la marca que podrían tintarse al gusto del consumidor en el pop up de Tintoremus. Este año, Vans ha llevado a cabo colaboraciones con Valentino Garavani, que reinterpretó las Authentic 44 con el sello de la maison de lujo, y con Travis Barker, el baterista de Blink-182, que plasmó su estilo personal en las Vans Old Skool.

Vans concluyó el ejercicio anterior con un retroceso del 16% de las ventas

Gallery Dept es una marca streetwear de lujo con sede en Los Ángeles, fundada en 2017 por el diseñador Josué Thomas. La empresa es conocida por su estética vintage y artística y por sus piezas únicas o de producción limitada, que han vestido a celebridades como Travis Scott, Drake o LeBron James.

Vans, uno de los motores del negocio de VF Corporation, concluyó el ejercicio anterior (finalizado en marzo de 2025) con un retroceso del 16% de las ventas, hasta 2.349 millones de dólares. Los resultados de su compañía matriz situaron su cifra de negocio total en pérdidas de 189,72 millones de dólares, notablemente a la baja desde los 968,88 millones de dólares de pérdidas que anotó en 2023.

El resultado operativo pasó de rojo a negro y el grupo concluyó el ejercicio con 303,77 millones de dólares positivos, frente a las pérdidas de 143,93 millones de dólares del año anterior.