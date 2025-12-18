París rinde homenaje a Jane Birkin con una pasarela sobre el canal de Saint-Martin

Modaes

Jane Birkin deja una huella más en París. La capital francesa ha bautizado una pasarela en el distrito 10 con el nombre de la cantante y actriz, que falleció a mediados de 2023 a los 76 años.

La ceremonia de inauguración del puente con el nombre del icono de moda se celebró en presencia de las hijas de la artista, Charlotte Gainsbourg y Lou Doillon. “El puente de Jane Birkin: es algo poético, le habría encantado profundamente”, señaló Gainsbourg.

Birkin fue en sí misma un icono de la década de los sesenta, con más de sesenta películas en su filmografía y una trayectoria como cantante que incluye el entonces escandaloso Je T’aime… Moi Non Plus con Serge Gainsbourg, con quien tuvo a su segunda hija, Charlotte, hoy actriz y cineasta.

Jane Birkin fue la inspiración de Hermès para diseñar el bolso Birkin en 1984, hoy convertido en el ‘bestseller’ de la marca

Jane Birkin tuvo otras dos hijas: Kate, fruto de su primer matrimonio con John Barry, compositor de la saga James Bond, con quien se casó con sólo 17 años; y Lou Doillon, durante su relación con el director de cine Jacques Doillon en 1982. Kate Berry falleció en 2013.

En 1984, la casa francesa Hermès diseñó, por primera vez, el que se ha convertido en su bestseller con diferencia, el bolso Birkin. La creación del icónico bolso surgió de una conversación casual. En un vuelo entre París y Londres, Jane Birkin lamentó no encontrar un bolso adecuado para las necesidades de una madre joven. Sentado a su lado, Jean-Louis Dumas, entonces presidente de Hermès, tomó nota de sus palabras y de esa anécdota nació el modelo que revolucionaría el universo del lujo funcional.

Desde entonces el Birkin se ha convertido en un icono de exclusividad e It-girl por antonomasia del estilo parisino. Producido en cantidades limitadas, sus precios oscilan entre varios miles y ciento de euros, dependiendo de los materiales y la rareza de cada edición. La actriz priorizaba la practicidad sobre la sofisticación, y destacaba su estilo desenfadado y elegante, que contribuyó a consolidar el carácter del bolso, hoy sinónimo de estatus y coleccionismo.