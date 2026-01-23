Maya Hansen revela el secreto detrás de sus corsés en un ‘workshop’ en Madrid

Modaes

La diseñadora española con raíces danesas y argentinas ofrecerá los próximos 31 de enero y 1 de febrero, en Madrid, un curso intensivo inicial para aprender a confeccionar desde cero corsés con técnicas de alta costura.

Maya Hansen abre las puertas de su taller. Durante el último fin de semana de enero la diseñadora enseñará a un grupo reducido de ocho alumnos sus propias técnicas de creación de corsés con un curso intensivo de dos días.

El taller está dirigido a un nivel inicial, enfocado tanto a profesionales del sector como a gente sin experiencia en este tipo de prendas, creando la pieza desde el patrón inicial.

La firma ofrece diferentes tipos de talleres de confección alrededor de España y otros países de Latinoamérica hasta el próximo marzo, para todo tipo de niveles. En sus redes sociales, donde cuenta con más de 100.000 seguidores, la diseñadora pública videos con consejos para la creación de piezas de costura.

Maya Hansen presenta sus colecciones en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid desde 2010

Maya Hansen ha presentado más de treinta colecciones en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid desde 2010 y ha vestido a celebridades como Lady Gaga, Kylie Jenner, Cindy Crawford o Shakira. También ha colaborado con marcas como Swarovski, Casio o Samsung.

La diseñadora ha participado en otras iniciativas de aprendizaje. En 2017 impartió clases de corsetería en el programa de Doctorado en Moda del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, donde ella misma se graduó en 2002.