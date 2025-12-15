Karl Lagerfeld, a por la arquitectura: firma su primera residencia de lujo en Lisboa

Modaes

Karl Lagerfeld entra en el mercado inmobiliario de Portugal. La compañía de moda propiedad del grupo G-III ha anunciado su primer proyecto residencial de marca en Lisboa, y el primero de la firma en Portugal. Ubicado en una de las zonas más céntricas de la ciudad, el proyecto comprende diez apartamentos con una estética que celebra el universo de Karl Lagerfeld incorporando la decoración que poseía el diseñador en su propia casa.

Ubicados en el número 48-50 de la Rua Braamcamp, cada apartamento cuenta con una superficie de más de 234 metros cuadrados. En el edificio se encuentran servicios como un centro de bienestar y un aparcamiento subterráneo privado. El proyecto se ha llevado a cabo de la mano Oversas, un promotor inmobiliario portugués.

El edifico, diseñado en base a los códigos Bauhaus, cuenta con una fachada escultórica en forma de V y un degradado en tonos rojos, un guiño al marco rojo que Karl Lagerfeld utilizaba para finalizar sus bocetos. Tanto el diseño exterior como el interior han sido desarrollados en colaboración con The One Atelier, una firma especializada en diseño, arquitectura y desarrollo de proyectos residenciales de alta gama.

Karl Lagerfeld y Loubuotin han apostado en los últimos meses por la adquisición de villas de lujo en Portugal

Karl Lagerfeld ha sido la encargada de amueblar los espacios comunitarios con una paleta limpia de acero cepillado, laca, piedra Vía Láctea y maderas en tonos grisáceos. Un toque personal del diseñador completa la planta de bienestar, con un sistema de sonido submarino en la piscina, inspirado en el que tenía instalado en su propia casa de Biarritz.

En los últimos meses, otras marcas de lujo también se han unido al sector inmobiliario. El pasado agosto, Loubuotin adquirió dos villas privadas en Melides, en la costa portuguesa. La Salvada, por un lado, cuenta con 250 metros cuadrados distribuidos entre zonas comunes y dos suites, mientras La Maison des Bateaux ofrece 150 metros cuadrados y apuesta por un estilo rústico típico de la costa de Alentejo.

G-III Apparel Group ha registrado, en los últimos resultados publicados a principios de diciembre, un beneficio neto de 80,6 millones de dólares, un descenso 29,8%. Sin embargo, la compañía ha superado las previsiones del mercado y ha saneado su balance con una reducción de 95% de la deuda frente al año anterior en un trimestre todavía marcado por la salida progresiva de los negocios licenciados de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, que regresan a PVH Corp.