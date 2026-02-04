Guess vuelve a sus orígenes con el regreso de Chiara Ferragni como nuevo sueño americano

Modaes

Guess vuelve a sus orígenes. La firma estadounidense ha lanzado una nueva colección reinterpretando el American Dream y rediseñando algunas de sus piezas más conocidas. En honor a sus raíces y conectando de forma directa con una nueva generación, Guess suma a la influencer y empresaria italiana Chiara Ferragni como rostro de la campaña.

La colección incluye artículos emblemáticos de la marca como los Bellflower Pants, el vestido bandage y piezas en denim con diferentes diseños. El protagonista de la campaña es el bolso Camden Bag, siendo la pieza central de los looks de Ferragni.

Esta nueva etapa de la firma marca un cambio de estrategia. Ferragni toma el relevo como rostro de marca cerrando la era de la mediática Georgina Rodríguez, que hasta ahora había sido una de las figuras clave, incluso llegando a tener un bolso con su nombre. Ferragni sigue los pasos de otras celebrities como Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbell, Paris Hilton o Carla Bruni, quienes han representado a la marca anteriormente.

Guess finalizó el ejercicio, concluido el 1 de noviembre, con una facturación de 25,6 millones de dólares

Chiara Ferragni también inicia una nueva fase en su carrera, volviendo al primer plano mediático tras ser absuelta de los cargos de estafa agravada, también conocido como el caso Pandoro. El escándalo marcó un antes y un después en su carrera y le costó la pérdida de importantes contratos y colaboraciones con grandes empresas como Coca-Cola o Safilo.

Authentic Brands completó el mes pasado la compra de Guess. El grupo estadounidense culminó la transacción según la cual pasa a ser propietario del 51% de la compañía de distribución de moda, en una operación que la excluye definitivamente del parqué. En el 49% restante se incluye a los dos cofundadores y al consejero delegado, Carlos Alberini.

La compañía concluyó el tercer trimestre del ejercicio anterior, periodo concluido el 1 de noviembre, con un resultado neto positivo de 25,6 millones de dólares, frente a las pérdidas de 23,4 millones de euros que anotó en el mismo periodo del año anterior. En el acumulado de los nueve meses, Guess registró pérdidas, aunque de apenas un millón de euros, frente a los 20,9 millones de euros que perdió el año anterior.

Además de revertir los números rojos, el último trimestre en el parqué de la compañía estadounidense estuvo marcado por un crecimiento de las ventas, que han aumentado un 7,1% a cierre del tercer trimestre. En total, Guess ha vendido productos por un valor de 791,4 millones de dólares.