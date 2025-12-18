Entre la infancia y la magia, K-Way y Disney se unen en una colección exclusiva

Modaes

K-Way transforma la magia en una nueva colección. La marca francesa de moda outdoor prosigue su estrategia de colaboraciones con el lanzamiento de una línea junto a The Walt Disney Company, ya está disponible en las tiendas de la marca. Reconocidos personajes como Mickey Mouse, Elsa de Frozen, el Genio de Aladin y Stitch cobran vida a través de una cápsula llena de color.

En una reinterpretación de las piezas clásicas de la marca, como chaquetas impermeables, camisetas o accesorios, Disney introduce a sus icónicos personajes en una colección tanto para niños como para adultos.

La colección se estrenó en exclusiva en los grandes almacenes británicos Selfridges y ya está disponible en la plataforma de ecommerce de K-Way. La colaboración cuenta con una horquilla de precios de entre los 60 euros y los 150 euros.

K-Way recogió sus seis décadas de trayectoria en un libro de edición especial, publicado el pasado noviembre

K-Way lanzó a mediados de noviembre un libro de edición especial bajo el nombre K-Way: seis décadas de estilo e innovación, donde narra sus sesenta años de historia en colaboración con la editorial francesa Le Cherche Midi y escrito por Pascal Monfort, experto en moda y fundador de la librería parisina Ephemera. A través de imágenes de archivo, historias exclusivas y colaboraciones artísticas, el libro captura la esencia de la marca durante su trayectoria.

Actualmente, el grupo italiano Basic Net posee un 60% del capital de la compañía, mientras el 40% restante está en manos de Permira, el fondo británico dueño de marcas como Dr Martens o Golden Goose. En 2024, BasicNet registró una facturación consolidada de 409,2 millones de euros, frente a 396,8 millones en 2023, lo que supuso un incremento del 3,1%.