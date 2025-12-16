El belga Dries Van Noten abrirá las puertas de su Fundación cultural el próximo abril

Modaes

Dries Van Noten apuesta por el talento artesanal. El diseñador belga y su socio, el chef Patrick Vangheluwe, inaugurarán una Fundación cultural sin ánimo de lucro dedicada a la exploración artística y la artesanía en Venecia en abril de 2026. El proyecto se ubicará en el Palazzo Pisani Moretta, un edificio histórico del siglo XV situado en el Gran Canal que fue adquirido por Van Noten el pasado mayo.

Ambos disponen de alrededor de 4.000 metros cuadrados en el Palazzo Pisani Moretta para llevar a cabo la Fundación Dries Van Noten, que nació de un principio compartido entre Van Noten y Vangheluwe. “La artesanía es un acto de identidad cultural, un pensamiento con las manos que da forma a las ideas a través de los materiales, los gestos, el tiempo y el cuidado”, han explicado a los medios locales.

La institución pretende reflejar la esencia de Venecia como un organismo vivo y en constante evolución, un lugar de transición y transformación donde las tradiciones no se estancan, sino que reviven continuamente.

La Fundación Dries Van Noten construirá una plataforma diseñada para artistas y artesanos

Publicidad

La Fundación Dries Van Noten reunirá artesanos, diseñadores, artistas y jóvenes talentos de todo el mundo, de diferentes orígenes y generaciones. “Nuestro objetivo es construir un ecosistema que dé visibilidad, relevancia y vitalidad a la artesanía en la era de las máquinas y la revolución digital, forjando un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro de Venecia”, han señalado los fundadores.

El programa llevará a cabo todo el año presentaciones, proyectos colaborativos, residencias, iniciativas satélites y programas educativos, construyendo una plataforma diseñada para artistas y artesanos que promueve la cultura de la creación de una manera contemporánea, conectando las realidades locales con los escenarios globales.

A mediados de 2024, el diseñador Dries Van Noten abandonó su marca homónima después de más de tres décadas al frente de su firma, fundada en 1993. A finales de ese mismo año, la firma nombró a Julian Klausner, diseñador de la línea de moda femenina de la marca, como nuevo director creativo.

El diseñador ingresó en la empresa en 2018, al mismo tiempo que el grupo catalán Puig adquirió una participación mayoritaria de la marca. En el momento de la transacción, Puig destacó que Van Noten continuará siendo “a largo plazo un accionista minoritario importante” y “continuaría como director creativo y presidente de la junta directiva”. En los primeros nueve meses del ejercicio actual, el grupo ha reducido su crecimiento, con un aumento de ventas del 4,9%, hasta situarse en 3.596,2 millones de euros, frente al incremento del 10,1% anotado en el mismo periodo de 2024.