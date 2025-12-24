Diptyque crea una versión artística y contemporánea del Pot-Pourri en sus ‘maisons’

Modaes

Diptyque homenajea a su fundador. La firma parisina especialista en velas de diseño presentará el próximo 15 de enero una versión artística y contemporánea del Pot-pourri, la famosa mezcla perfumada de flores y frutas secas proveniente de una tradición inglesa apreciada por Desmond Knox-Leet, uno de los fundadores de la maison. La marca ha creado una edición limitada de diez piezas únicas que estarán disponibles en las tiendas de París y Londres.

Repensando el objeto para revivir hoy el Pot-pourri histórico, Diptyque recurrió a Ionna Vautrin, una arquitecta y diseñadora industrial francesa reconocida por sus creaciones minimalistas y poéticas, para llevar a cabo este homenaje a su fundador, un gran admirador de la mezcla.

Fruto de la imaginación conjunta de la Maison y la diseñadora francesa, este Pot-pourri está formado por hojas, frutas y hierbas secas de la mezcla perfumada original que cobran vida a través de objetos decorativos en cerámica, de formas abstractas y depuradas hechos a mano.

Diptyque distribuirá el nuevo perfume en su emblemática tienda ubicada en el número 34 de Boulevard Sant-Germain, en la Rive Gauche del Sena, la dirección donde se vendió el primer Pot-pourri.

Además, esta reimaginación del Pot-pourri también estará a la venta en la maison de Diptyque en Londres, ubicada en el número 107 de New Bond Street, en el barrio de Mayfair, así como en su otro establecimiento en la capital francesa, ubicado en el número 7 de la Rue Duphot, en el primer arrondissement.

Este lanzamiento forma parte de la serie de objetos sensibles y atípicos diseñados por Diptyque, que pretende difundir de manera original y delicada el perfume de interior, pensado para que se convierta en un objeto de decoración que trascienda con el tiempo.