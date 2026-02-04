Diesel se embarca en un vuelo hacia los artículos de viaje

Modaes

Diesel hace las maletas. La marca italiana de moda de lujo ha lanzado su primera colección de equipaje que incluye varios modelos de maletas, bolsas y mochilas diseñadas bajo la dirección creativa de Glenn Martens.

El proyecto Diesel Luggage marca la entrada de Diesel en la categoría de productos de viaje, ampliando su catálogo más allá de ropa y accesorios. La línea de artículos ha sido desarrollada en colaboración con el fabricante chino Canton Unicorn Group.

La colección incluye diferentes tipos y medidas de equipaje, como maletas rígidas con acabado en aluminio, equipaje blando y mochilas. Los colores que destacan son el rojo, el gris y el negro, representativos de la marca. Las maletas cuentan con ruedas silenciosas y cierres de seguridad y en el interior una estructura de almacenamiento dividida en varios compartimentos.

Los precios de las piezas varían entre los 65 y los 1.095 euros. La colección ya está disponible en tiendas físicas, en la tienda online de Diesel, así como a través de socios mayoristas y digitales seleccionados alrededor del mundo.

Diesel aumentó sus ventas un 7,4% en tiendas y online en el ejercicio fiscal de 2024

Diesel ya ha colaborado con otras marcas como Eastpak, siendo esta colección la primera línea completa de equipaje propia de la marca. En agosto de 2025, rediseñaron algunas de las piezas más reconocibles de la compañía estadounidense, como la mochila Day Pak’r, al más puro estilo streetwear de Diesel. La cápsula incluía diversos modelos de bolsos, maletas, mochilas y riñoneras en denim trampantojo.

En España, la compañía colombiana Totto se alió con el Real Madrid con el objetivo de reforzar su posicionamiento en el mercado local de artículos de viaje a través de los aficionados del equipo español de la capital.

El grupo OTB cerró el ejercicio fiscal 2024 a la baja, con una reducción de su facturación del 4,9%, hasta 1.700 millones de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda) retrocedió también un 20%, hasta 275,8 millones de euros. Diesel, por su parte, registró un aumento de las ventas del 7,4% en tiendas y online. El conglomerado es propietario también de Jil Sander, Maison Margiela, Marni y Viktor&Rolf, y tiene una participación en Amiri.