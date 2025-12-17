Cristina Castañer suma arte, moda y artesanía en una cápsula para la Fundación Beyeler

Modaes

Cristina Castañer representa al talento español en Suiza. La fundadora de la marca de bolsos MyBestys ha sido la primera diseñadora española invitada para desarrollar una colección exclusiva para la Fundación Beyeler, uno de los museos más relevantes de Europa. La propuesta consta de 9 modelos de bolsos que reinterpretan los icónicos estampados de lunares de la diseñadora japonesa Yayoi Kusama.

La institución suiza ha invitado a la diseñadora a crear una colección cápsula a través de materiales rescatados, forros vintage de antiguas espardeñas con la icónica firma Castañer, y la producción artesanal realizada íntegramente en España.

Cuatro de los nueve diseños se expondrán entre las vitrinas de la Fundación Beyeler hasta el próximo 31 de enero de 2026, en el marco de la gran retrospectiva dedicada a la diseñadora japonesa Yayoi Kusama.

Cristina Castañer ha dedicado los últimos años al estudio de la obra de Yayoi Kusama

Cristina Castañer creó el proyecto a partir de una coincidencia simbólica: la obsesión de Kusama por los puntos, sus célebres dots. “La fantástica coincidencia de que el símbolo de MyBestys también sea un punto rojo hace que todo quede redondo”, explica Castañer.

La diseñadora española ha dedicado los últimos años a estudiar la obra de Kusama, comprendiendo la intensidad psicológica, la repetición obsesiva y la energía vital que caracterizan la artista. “Cuando conoces la mentalidad del artista, entiendes la obra, y en Kusama encuentra una energía obsesiva de entender el mundo que resuena con su propia sensibilidad creativa”, añade Castañer.

La colección ha sido fabricada íntegramente en España y trabaja con materiales como chapas metálicas pintadas con pintura de coche, que crean relieves tridimensionales y reinterpretan los lunares de Kusama, siluetas con influencias japonesas y una gama cromática en torno al rojo, el blanco o multicolores.

Cristina Castañer forma parte de la tercera generación de la marca de alpargatas de Banyoles, en Girona. La diseñadora fue miembro del consejo durante más de treinta años hasta que, en 2023, se desvinculó de la compañía y apostó por su propia marca de bolsos, Mybestys, que había fundado en 2020.